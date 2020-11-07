Aziz Yıldırım'dan FB TV eleştirisi: 'Benim kanalımda, benim doğum günümü kutlamıyorsunuz!'

Geçtiğimiz günlerde, 'Futbolda Şike Davası'nın son duruşması gerçekleştirildi. Aziz Yıldırım'ında içerisinde bulunduğu tüm sanıklar, son görülen duruşmada beraat etti. Savcı, mütaalasını açıkladı ve Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi, "şike" ve "teşvik primi" suçlarından beraatını istedi. Aziz Yıldırım'ın beraatının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yeniden başkan adayı olacağı konuşulmaya başladı. Konuyla ilgili yorumlarda bulunan Yıldırım'ın, mikrofonlara verdiği FB TV cevabı dikkat çekti.

"BENİM KANALIMDA, BENİM DOĞUMU GÜNÜMÜ KUTLAMIYORSUNUZ"

Aziz Yıldırım'ın beraat kararı sonrası FB TV muhabirinin, "Açıklama yapacak mısınız?" sorusuna Yıldırım'ın verdiği cevap dikkat çekti.

A Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre Yıldırım, FB TV'nin sorusuna cevap olarak "Konuşmak istemiyorum. Benim kurduğum televizyonda benim doğum günümü kutlamıyorsunuz. Ancak şunu söyleyeyim yakın zamanda konuşacağım. Kongreden 3-4 gün önce konuşmayı planlıyorum. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım. ifadelerini kullandı.

"ADAY OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç ise Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığına aday olacağı iddialarıyla ilgili konuştu. Bilgiç, ''Aziz Yıldırım'ın aday olacağını düşünmüyorum. Aday olsa bile kazanacağını düşünmüyorum. 20 yıl takım başkanlığı yapmış biri böyle bir jest bekleyebilirdi.'' dedi.

