Aziz Yıldırım'dan Kocaeliespor'a büyük jest! Borcu ertelemeli ve faizsiz alacak!

Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Kocaelispor'un ekonomik sıkıntıları olduğu dönemde kulübe yaklaşık 1.5 milyon Dolar borç verdi. Ancak bu borç uzun süre ödenemeyince yasal faiz ve icra masrafları ile yaklaşık olarak 26 milyon TL'ye yükseldi. Aziz Yıldırım ve Kocaelispor tarafları bu borç için yaptıkları görüşmede borcun faizsiz ve ertelemeli ödenmesi konusunda anlaştı.

ERTELEMELİ VE FAİZSİZ ÖDENECEK

Kocaelispor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada:

"2002 yılından bugüne kadar süregelen ve camiamızın yakinen bildiği Aziz Yıldırım'a kulübümüzün 1.5 milyon Dolar borcu bulunmaktadır. Bugün geldiğimiz noktada yasal faiz ve icra masrafları ile birlikte güncel borç tutarı 26 milyon TL civarındadır. Aziz Yıldırım ile bir üredir yaptığımız görüşmeler neticesinde, bugün ilgili rakam 1 Milyon Dolar olarak belirlenmiş olup bu tutar 1 yıl ertelemeli olarak faizsiz bir şekilde Sayın Aziz Yıldırıma ödenecektir. Bu süreçte anlaşma kolaylığı sağlayan Aziz Yıldırım'a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a, Kocaeli Milletvekilimiz Saffet Sancaklı'ya ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.