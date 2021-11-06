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Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas kimdir? Simay Barlas nereli? kaç yaşında?

Simay Barlas Show TV'de yeni başlayan Aziz dizisinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Ahmet Mümtaz Taylan gibi oyuncularla başrolü paylaşıyor. Dizinin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından milyonlar 'Efnan' karakterini kimin canlandırdığını merak ediyorlar. Bu bağlamda 'Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas kimdir? Simay Barlas nereli? kaç yaşında?' sorularını haberimizde yanıtlıyoruz. İşte detaylar...

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas kimdir? Simay Barlas nereli? kaç yaşında?

Aziz dizisi 1930'lu yıllarda Antakya'da geçiyor. Fransız işgali altındaki Hatay ve çevresi konu ediliyor. Simay Barlas dizinin ana karakterlerinden biri olan Efnan'ı canlandırıyor. Recai Karagöz’ün yönetmenliğini üstendiği dizi Show TV'de ekranlara geliyor. Peki, Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas kimdir? Simay Barlas nereli? kaç yaşında? Bu soruların cevapları haberimize yer alıyor...

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas kimdir? Simay Barlas nereli? kaç yaşında?

SİMAY BARLAS KİMDİR? SİMAY BARLAS NERELİ?

Simay Barlas 17 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde okumuştur.

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas kimdir? Simay Barlas nereli? kaç yaşında?

''Paramparça'' dizisinde canlandırdığı Öykü karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini  yaşamıştır. Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde yer almıştır.

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas kimdir? Simay Barlas nereli? kaç yaşında?

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Zalim İstanbul'' dizisinde Damla karakterine hayat veren Simay Barlas, şimdilerde Aziz dizisinde Efnan karakterine hayat vermektedir.

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas kimdir? Simay Barlas nereli? kaç yaşında?

23 yaşında olan güzel oyuncu, 1.66 metre boyunda, 47 kilo ve Boğa burcudur.

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas kimdir? Simay Barlas nereli? kaç yaşında?

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

  • Paramparça (Öykü) 2013
  • Hayat Bazen Tatlıdır (Gözde Sarıyaz) 2016-2017
  • Adı Efsane (Naz Yalınay) 2017
  • Zalim İstanbul (Damla Karaçay) 2019
  • Dijital Esaret (Damla-Film) 2019

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas kimdir? Simay Barlas nereli? kaç yaşında? 

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