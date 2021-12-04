Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değilAziz'in Efnan'ı Simay Barlas'ın eski sevgilisini duyanlar şaşkına uğradı! Bir zamanlar aynı dizide rol icabı aşk yaşamışlardı!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuşuyor (canlı yayın)Vatandaş seçimini yaptı, İstanbul'un en başarılı 10 ilçe belediye başkanı belli oldu! İlk sıra şaşırtmadıBB Erzurumspor - İstanbulspor canlı izle | Erzurumspor - İstanbulspor maçı TRT Spor Spor canlı yayın izle linkiKoronavirüs nedeniyle vefat etmişti! Eski Bakan Güldal Akşit için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi!Bandırmaspor - Gençlerbirliği canlı izle | Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı TRT Avaz canlı yayın izle linkiAlanyaspor - Sivasspor canlı izle | Alanyaspor - Sivasspor maçı Bein Sports 2 canlı yayın izle linkiEsra Erol'da dehşete düşüren anlar! 19 yaşındaki Fatma hamile olduğunu ama babasını bilmediğini söyledi!Şanlıurfa Suruç'ta korkunç kaza! Hafif ticari araç, kamyonla çarpıştı: Meryem Korkmaz ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas'ın eski sevgilisini duyanlar şaşkına uğradı! Bir zamanlar aynı dizide rol icabı aşk yaşamışlardı!

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas'ın eski sevgilisini duyanlar şaşkına uğradı! Bir zamanlar aynı dizide rol icabı aşk yaşamışlardı!

Aziz dizisinde 'Efnan' karakterini canlandıran Simay Barlas, sade güzelliği ve performansıyla son zamanların en çok konuşulan ismi oldu. Gündeme pek yansımayan özel hayatı ise çok merak ediliyor. Barlas'ın bir zamanlar aşk yaşadığı isimi duyanlar inanamadı. İşte o isim!

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas'ın eski sevgilisini duyanlar şaşkına uğradı! Bir zamanlar aynı dizide rol icabı aşk yaşamışlardı!

En son İbrahim Tatlıses, "Aziz’de oynayan EFNAN kızımı örnek alsınlar oralarıyla buralarıyla oynamasınlar bakın yüzüne nerdeyse makyaj bile yok tertemiz duru bir yüze sahip inşallah efnan kızım başkalarının Lafına uymaz estetik yaptırmaz böyle sade ve temiz kalır" diyerek Simay Barlas'a övgü dolu sözler sıralamıştı.

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas'ın eski sevgilisini duyanlar şaşkına uğradı! Bir zamanlar aynı dizide rol icabı aşk yaşamışlardı!

SİMAY BARLAS'IN SEVGİLİSİ MERAK EDİLİYOR

Simay Barlas ilk olarak Star Tv'nin Paramparça dizisinde Öykü karakterini canlandırarak İlk oyunculuk deneyimine adım atmıştı. Barlas'ın Aziz dizisindeki çıkışı ise büyük ses getirdi. Başarılı performansı ile de son günlerde en çok konuşulan isimler arasına giren Simay Barlas'ın eski sevgilisinin kim olduğunu duyanlar adeta şok geçirdi.

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas'ın eski sevgilisini duyanlar şaşkına uğradı! Bir zamanlar aynı dizide rol icabı aşk yaşamışlardı!

'ROL İCABI AŞK' GERÇEK OLDU

5 Mayıs 1998 İstanbul doğumlu ünlü oyuncu bir dönem Zalim İstanbul dizisinde rol icabı sevgili olduğu İdris Nebi Taşkan'la gerçek hayatta da sevgili olmuştu.

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas'ın eski sevgilisini duyanlar şaşkına uğradı! Bir zamanlar aynı dizide rol icabı aşk yaşamışlardı!​​​​​​​

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT