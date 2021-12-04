Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas'ın eski sevgilisini duyanlar şaşkına uğradı! Bir zamanlar aynı dizide rol icabı aşk yaşamışlardı!​​​​​​​

En son İbrahim Tatlıses, "Aziz’de oynayan EFNAN kızımı örnek alsınlar oralarıyla buralarıyla oynamasınlar bakın yüzüne nerdeyse makyaj bile yok tertemiz duru bir yüze sahip inşallah efnan kızım başkalarının Lafına uymaz estetik yaptırmaz böyle sade ve temiz kalır" diyerek Simay Barlas'a övgü dolu sözler sıralamıştı.

SİMAY BARLAS'IN SEVGİLİSİ MERAK EDİLİYOR

Simay Barlas ilk olarak Star Tv'nin Paramparça dizisinde Öykü karakterini canlandırarak İlk oyunculuk deneyimine adım atmıştı. Barlas'ın Aziz dizisindeki çıkışı ise büyük ses getirdi. Başarılı performansı ile de son günlerde en çok konuşulan isimler arasına giren Simay Barlas'ın eski sevgilisinin kim olduğunu duyanlar adeta şok geçirdi.

'ROL İCABI AŞK' GERÇEK OLDU

5 Mayıs 1998 İstanbul doğumlu ünlü oyuncu bir dönem Zalim İstanbul dizisinde rol icabı sevgili olduğu İdris Nebi Taşkan'la gerçek hayatta da sevgili olmuştu.

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