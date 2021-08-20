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Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ablasından Gülistan Doku'nun ablasına duygu dolu mesaj: ''Onlara ölüm yakışır mı?''

Uzun süren aramaların ardından bulunamayan Gülistan Doku'nun ablası, geçen ay Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ablası Ezgi Haytaoğlu'ndan duygu yüklü bir mesaj aldı. Gönderilen mesajı okuyanların ise gözyaşlarını tutamadı.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ablasından Gülistan Doku'nun ablasına duygu dolu mesaj: ''Onlara ölüm yakışır mı?''

Kardeş acısı çeken Ezgi Haytaoğlu ve Gülistan'ın ablasından duygu dolu mesaj geldi. Kardeşleri ile ilgili açıklamalarda bulunan iki ablanın mesajları ise okuyanların yüreklerini yaktı. 

Geçtiğimiz ay Mustafa Murat Ayhan'ın yüzünden öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ablası Ezgi Haytaoğlu, uzun bir süredir kayıp olan Gülistan Doku'nun ablasıyla konuştu. Ezgi Haytaoğlu mesajında "Ben Azra'nın ablasıyım. Kardeşimi 19 gün önce kaybettim. Beş gün kayıptı. İki gün yalnız aradım ve yaşadığın şeyin çeyreği bile olamaz biliyorum. Ne zaman konuşmak istersen buradayım..." ifadelerine yer verdi.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ablasından Gülistan Doku'nun ablasına duygu dolu mesaj: ''Onlara ölüm yakışır mı?''

ONLARA ÖLÜM YAKIŞIR MI?

Gülistan Doku'nun ablası ise bu mesaja cevap olarak ''Merhaba ne denilir bilmiyoruz, Azra... Kayıp haberini duyduğumda fotoğrafına uzun uzun baktım ne güzel ne masum bakıyor inşallah sağ salim bulunur dedim. En çok da aklıma ailesi yani sizler geldiniz, bütün hücrelerimle sizleri, acıları, öfkeyi, çaresizliği, yeryüzüne sığmamayı tane tane düşündüm. Öfkeme öfke kattım sonra haberi duyunca binanın girişindeydim. Birden rastgele bir yere oturdum gitti bir Gülistan daha dedim. Sana milyon kez lanet gelsin ey katil dedim canım çok yandı. Çok üzgünüm başın sağ olsun demeyeceğim çünkü kimsenin bana demesine izin vermedim. Onlara ölüm yakışır mı? Asıl ölü onları alanlar, onlar hep masum güzel gülüşüyle anılacaklar. Katilleri hep lanetle ölüne kadar çocukları, sevdikleri bilecek onların birer katil olduğunu.'' dedi.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ablasından Gülistan Doku'nun ablasına duygu dolu mesaj: ''Onlara ölüm yakışır mı?''

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