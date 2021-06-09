Baba adaylarına Babalar Günü mesajları 2022... Hayatımızın her anında en büyük desteğimiz olan babalarımıza minnetimizi gösterebileceğimiz bu önemli günde, henüz eşi doğum yapmayan baba adaylarını da unutmadık. Yavrusunun dünyaya gözlerini açmasını heyecanla bekleyen baba adayları için Baba adaylarına Babalar Günü mesajları 2022 | Baba adaylarına en güzel Babalar Günü mesajları kısa, uzun, anlamlı haberimizde...

BABA ADAYLARINA BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2022

Haziran ayının her üçüncü pazarında kutlanan, babaların şerefli duruşunun takdir edildiği babalar günü, 2022 yılında 19 Haziran Pazar tarihine denk geliyor. Baba adaylarının ilk babalar günü için çeşitli güzelliklerle onları mutlu etmek isteyen internet kullanıcıları için biz de en güzel mesajları derledik.

Tıpkı bu dünyanın en muhteşem kocası olduğun gibi, eminim ki çocuğumuza da en muhteşem baba olacaksın. Babalar Günün Kutlu olsun...

Geleceğin babası, kıymetli eşim... Daha bebeğimiz doğmadan babalığın getirdiği sorumluluk ve sevgiyi iliklerine kadar hissettiğin için sana minnettarım. Günün kutlu olsun.

Çocuğumuza hayatım boyunca verebileceğim en güzel armağan, babasının sen olması... Sen bu dünyanın en harika babası olacaksın, buna eminim. Babalar Günün kutlu olsun.

Önümüzdeki yıl kucağımda kızımız/oğlumuzla kutlayacağım bu önemli günde, bu yıl sadece ben ve koca karnımla yetinmelisin. Seni çok seviyorum ve en harika baba olacağını biliyorum.

Bana olduğun gibi yavrumuza da en güzel hediye sen olacaksın. Babalar Günün kutlu olsun.

Baba kelimesi, kendi babamdan sonra seninle de anlam buldu. Çocuğumuza çok iyi bir baba olacağına eminim. Aklımda bir babanın bu kadar harika bir görüntüsünün olmasının sebebi sensin. İlk Babalar Günün kutlu olsun!

Zorlu yaşam mücadelesinde senin yanın en huzurlu yer. Çocuğumuz için de böyle olacağından eminim. Babalar Günün kutlu olsun...

Okuduğum en güzel ve gizemli kitapsın sen canım kocam. Seni öyle seviyorum ki bunu anlatmaya kelimeler yetmez. Dünyanın en yakışıklı eşi, Babalar Günü kutlu olsun.

Sen gönlüme düşen bir cemresin ve seninle yeşerdim sevgilim. Seni çok seviyorum her şeyim. Babalar Günü kutlu olsun.

Sen benim hayat arkadaşım ve en kıymetlimsin. Allah’ım sana sağlık, afiyet versin başımızdan ayırmasın. Babalar günün kutlu olsun…

Bu zorlu ve çetin hayatta, huzurlu bir nefes aldığım tek yer senin yanındır. Babalar günün kutlu olsun canım kocam.

Okuduğum en güzel ve gizemli kitapsın sen canım kocam. Seni öyle seviyorum ki bunu anlatmaya kelimeler yetmez. Dünyanın en yakışıklı eşi, Babalar Günü kutlu olsun.

Sen gönlüme düşen bir cemresin ve seninle yeşerdim sevgilim. Seni çok seviyorum her şeyim. Babalar Günü kutlu olsun.

Sen benim hayat arkadaşım ve en kıymetlimsin. Allah’ım sana sağlık, afiyet versin başımızdan ayırmasın. Babalar günün kutlu olsun…

BABA ADAYLARINA EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI KISA, UZUN, ANLAMLI

Sen önce iyi bir eş oldun bana. Doğacak çocuğumuza da iyi bir baba olacağına eminim. Seni çok seviyoruz babamız. İlk Babalar Günün kutlu olsun.

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Kendi babamdan sonra senin de çok iyi bir baba olacağına eminim. Babalar günün kutlu olsun canım eşim.

Bilmiyorsun ama bugün senin ilk Babalar Günün... Hayalini kurduğumuz ailemiz büyüyor. Bir evladımız olacak. Babalar Günün kutlu olsun sevgilim. Seni çok seviyoruz.

Canım eşim, geleceğin en iyi babası. İlk Babalar Günün kutlu olsun...

Çekirdek ailemiz büyüyor. Bugün ilk Babalar Gününde heyecanla beklediğimiz yavrumuz ikinci Babalar Gününde kucağında olacak. Seni çok seviyoruz. Babalar Günün kutlu olsun.

Henüz baba olmadın ama bugün senin ilk Babalar Günün... Hergün içimde büyüyen yavrumuzla Babalar Gününü kutluyoruz, canım eşim.