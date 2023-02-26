Baba Salifu Apiiga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baba Salifu Apiiga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baba Salifu Apiiga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baba Salifu Apiiga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baba Salifu Apiiga 7 Mart 2007 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baba Salifu Apiiga Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Baba Salifu Apiiga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına - tarihinde katılmıştır. Baba Salifu Apiiga'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Baba Salifu Apiiga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baba Salifu Apiiga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Baba Salifu Apiiga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baba Salifu Apiiga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baba Salifu Apiiga şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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