Babadan yetim aylığı ne kadar? e - Devlet dul ve yetim aylığı (maaşı) sorgulama 2022

Ölen kişinin emekli aylığı varsa söz konusu maaş, eşine ve çocuklarına bağlanmaktadır. Bu noktada ise söz konusu maaşın hangi oranlarda kişiye bağlandığı ve bu aylığı almak için yapılması gerekenler vatandaşların araştırdığı konular arasında yer almaktadır. Bizlerde bu kapsamda en çok araştırılan Babadan yetim aylığı ne kadar? sorusuna haberimizde yanıt aradık. Ayrıca e - Devlet dul ve yetim aylığı (maaşı) sorgulama 2022 ekranı da haberimizde...

ÖLÜM AYLIĞI NEDİR?

Ölüm aylığı ölen sigortalı bir kişinin aldığı maaşın eşi ve çocuklarına bağlanmasıdır. Söz konusu aylık belirli şartlar ve oranlarla kişiye bağlanır.

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ÖLÜM AYLIĞI KİMLERE BAĞLANIR?

Ölüm aylığı, ölen sigortalının; eşine, çocuklarına, anne ve babasına, bağlanmaktadır.

ÖLÜM - YETİM AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şarttır. Sigortalının dul eşine % 50 si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75 i oranında aylık bağlanacaktır.

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Ölen sigortalının çocuklarına aylık bağlanabilmesi için çocukların cinsiyeti, yaşı, malul olup olmaması, öğrenim durumu ve medeni hali gibi kıstaslar mevcuttur.

Hak sahibi çocuklara ölüm aylığı bağlama şartları aşağıda açıklanmış olmakla birlikte, 21/03/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun ile hak sahibi çocuklar için yeni düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, 27/3/2018 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanması talebinde bulunan çocuklardan 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılanlara; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurana kadar aylık bağlanacaktır. Aylık almakta iken 4/1-(a) kapsamında sigortalılığa tabi çalışmaya başlayan hak sahibi çocukların da Kanunda belirtilen yaş ve öğrencilik nitelikleri devam ettiği sürece bağlanan aylıkları kesilmeyecektir.

Evli olup olmadıklarına bakılmaksızın, erkek çocukların yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurmamış olmamaları, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış olmaları, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,

Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması,

şarttır.

Kız çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,

Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması,

evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.

Malul çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için ;

Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği tespit edilen malul çocuklara da evli olup olmadığına, yaşına veya cinsiyetine bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır.

Malul çocuklara bağlanan ölüm aylıkları;

- Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başladıkları tarihi,

- Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlandığı tarihi,

- Kanunun 94 üncü maddesine göre yapılan kontrol muayenesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirmediği tespit edilen çocukların yeni malullük durumuna esas tutulan rapor tarihini,

izleyen ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir.

HAYATINI KAYBEDEN SİGORTALININ ANNE VE/VEYA BABASINA AYLIK BAĞLANMASININ ŞARTLARI NELERDİR?

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra vefat eden sigortalının anne ve/veya babasına aylık bağlanabilmesi için de yine birtakım kıstaslar mevcuttur. Öncelikle anne ve/veya baba 65 yaşın altında ise, ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisse olmak zorundadır. Ayrıca anne ve/veya babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş oldukları gelirleri asgari ücretin net tutarından az olmak zorundadır. Yine anne ve/veya babaya ölen çocuklarından ölüm aylığı bağlanabilmesi için, diğer çocuklarından hak kazanılan gelir/aylıklar hariç olmak üzere, gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması da şarttır.

Anne ve/veya baba 65 yaşın üstünde ise, yukarıda belirtilen şartları taşımaları halinde ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisseye bakılmamakta, artan hisse olmasa bile ölüm aylığı bağlanmaktadır.

BABADAN YETİM AYLIĞI NE KADAR 2022?

Bir kişinin vefat eden babasından kalan yetim aylığı belirli oranlarda kişiye bağlanır. Ölen sigortalının dul eşi, çocuğu yoksa maaşın yüzde 75'ini, çocuk bulunması halinde yüzde 50'sini almaktadır.

SGK'nın internet sitesinde şu bilgiler yer almaktadır:

"Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şarttır. Sigortalının dul eşine % 50 si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75 i oranında aylık bağlanacaktır."

2022 yılının Temmuz ayında yapılan yüzde 42.35 oranındaki zamdan sonra en düşük yetim aylığı 875 TL Olmuştur.

E - DEVLET DUL VE YETİM AYLIĞI (MAAŞI) SORGULAMA 2022

e- Devlet üzerinden dul ve yetim aylığı maaşı sorgulaması yapılmaktadır. Bunun için yapılması gereken aşamalar şunlardır:

İlk olarak kişi T.C. kimlik numarası ve şifresi ile e- Devlet'e giriş yapar. Daha sonra arama sorgusunda Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi şeklinde arama yapar. Arama sonrası çıkan ekranda Talep Türü'nü seçer. Bu talep türleri Ölüm Yardımı Talebi ve Dul ve Yetim Aylığı Talebi seçeneklerinde birini seçer daha sonra ise Yakınınıza ait T.C. Kimlik Numarası bilgilerini girip işleminizi sürdürebilirsiniz.

Öte yandan Alo 170 hattı üzerinden ve SGK'den müdürlüklerinden bu konuda bilgi alabilirsiniz.

E - DEVLET DUL VE YETİM AYLIĞI (MAAŞI) SORGULAMA 2022

YETİM AYLIĞI İÇİN İSTENEN BELGELER

4(a) (SSK)kapsamında ilk ölüm aylığı bağlama işlemleri için Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğümüze, ölüm aylığı bağlandıktan sonraki ikincil işlemleriniz için ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile müracaat edilmesi gerekir.

4(b) (BAĞ-KUR) kapsamındaki ölüm aylığı bağlama işlemleri için sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerimize Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile müracaat edilmesi gerekir.

Gelir/Aylık/Ödenek Talep belgesine;

-Malul çocuklar için sağlık kurulu raporu

-Vasi İlamı (Hak sahiplerine vasi tayin edilmesi durumunda)

eklenir.

5510 Sayılı Kanuna tabi kamu görevlisi olan (4/c’li) sigortalıların hak sahipleri ile 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıların hak sahipleri ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine müracaat etmeleri gerekir.

Ayrıca, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden başvuru imkanı bulunmaktadır.

Kurumumuz ve MEB ve YÖK arasında yapılan protokol kapsamında öğrenci belgeleri elektronik ortamda temin edilmektedir. Öğrenci belgesinin güncel olup olmadığı konusunda tereddüt edilmesi durumunda hak sahiplerinden talep edilmektedir.

ÖLÜM AYLIĞI BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR?

Ölüm aylığının bağlanması için hazırlamanız gereken belgeler bulunmaktadır. Ölüm aylığı başvurusu için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

-Veraset ilanı

-Nüfus kayıt örneği

-Nüfus cüzdan fotokopisi

-2 adet vesikalık fotoğraf

-Beyan ve taahhüt belgesi

-Ziraat Bankası hesap numarası

-Ölüm aylığı bağlanması için talep dilekçesi

-Çocuklar için yakın tarihli öğrenim belgesi

-Malul çocuklar için bu sağlık kurulu raporu

-Kişinin herhangi bir sigortası olmadığına dair e-Devletten alacağı belge

-Eşler ve çocuklar arasında çalışan ve aylık maaş alanlar varsa her biri için gelir belgesi

BABADAN YETİM AYLIĞI ALMAK SORGULAMA

Vefat eden babasının maaşından yetim aylığı alıp almayacağını sorgulamak isteyenler e Devlet üzerinden başvurularını sorgulayabilirler.

Diğer yandan Alo 170 hattı üzerinden ve SGK müdürlüklerinden bu konuda bilgi alabilirsiniz.

BABADAN YETİM AYLIĞI ALMAK SORGULAMA

DUL MAAŞI BAŞVURU E - DEVLET

Eşinin vefatı sonrası dul maaşı hakkı olan vatandaşlar, e- Devlet üzerinden başvuru yapabilirler.

DUL MAAŞI BAŞVURU E - DEVLET

EŞİ ÖLEN KADINA MAAŞ BAĞLANMASI SORGULAMA

Eşi ölen bir kadına maaş bağlanıp bağlanmadığını e - Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ayrıca SGK'den müdürlüklerinden bu konuda bilgi alabilirsiniz.

EŞİ ÖLEN KADINA MAAŞ BAĞLANMASI SORGULAMA

BİRİKMİŞ YETİM AYLIĞI SORGULAMA

Birikmiş yetim aylığı sorgulama işlemi SGK müdürlüklerinden veya ALO170 hattı üzerinden öğrenilebilir. Ayrıca e- Devlet sistemi üzerinden de bu bilgiye erişebilirsiniz.

BİRİKMİŞ YETİM AYLIĞI SORGULAMA