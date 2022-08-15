Babala TV'de HDP'li Ömer Gergerlioğlu köşeye sıkıştı! "PKK terör örgütü müdür?" sorusuna verdiği yanıt yeri yerinden oynattı!

Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü üstlendiği Açık Mikrofon'a bu defa HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu konuk edildi. Basın ve diğer katılımcıların da bulunduğu programa Gergerlioğlu'nun "PKK terör örgütü müdür?" şeklindeki soruya verdiği yanıt damga vurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Youtube'de yayınlanan Babala TV'ye konuk olurken, bu hafta ikinci bölümü gerçekleştirilen Açık Mikrofon programında basın ve diğer konuklar da yer aldı. Vatandaşın sorularını yanıtlamak için salona giren Gergerlioğlu'nu kimsenin alkışlamaması dikkat çekerken, moderatör Oğuzhan Uğur'un "PKK terör örgütü müdür?" sorusu damga vurdu.

Babala TV'de HDP'li Ömer Gergerlioğlu köşeye sıkıştı!

"PKK TERÖR ÖRGÜTÜ MÜDÜR?"

Gergerlioğlu sahneye girdiği andan itibaren sorularını sormak için sabırsızlıkla bekleyen konuklar sıra sıra merak ettiklerini HDP'li milletvekiline yönelttiler. Henüz yanıtları yayınlanmayan programda yalnızca Oğuzhan Uğur'un "PKK terör örgütü müdür?" şeklindeki sorusuna verilen yanıt kamuoyuna sunuldu. Gergerlioğlu'nun o soruya "Bakın ben şiddetin her türlüsüne karşıyım. Terör dediğiniz 'şeylere' göre değişir. Devlet terörü de vardı bir zamanlar, Kürt vatandaşlarımız iyi bilir" şeklinde kaçamak yanıt vermesi konukları ayağa kaldırdı.

Babala TV'de HDP'li Ömer Gergerlioğlu köşeye sıkıştı!

Gergerlioğlu'nun bu yanıtına Uğur'dan "Devlet terörü diyebiliyorsunuz, PKK terörü neden diyemiyorsunuz?" şeklinde çıkış geldi.

Programın detayları izleyiciyi heyecanlandırırken, yayınlanacak diğer kesitler merak konusu oldu.

Babala TV'de HDP'li Ömer Gergerlioğlu köşeye sıkıştı!

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