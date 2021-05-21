Babalar Günü'nde babasına özel ve anlamlı bir hediye almak veya yapmak isteyenler hediye çeşitlerini aratmayı internet mecrasında sürdürüyor. Biz de bu konuyu Babalar günü alınacak en anlamlı hediyeler 2022 | Babalar Günü evde yapılacak hediyeler 2022 başlıkları ile haberimizde yer verdik.

BABALAR GÜNÜ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Sonora Smart Dodd bir Amerikan iç savaşçısının kızıdır. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Hal böyle olunca Dodd anneler günü gibi babalarında bir günü olması gerektiğini düşünmüştü. Haziranın 5’inde babasının doğum günüydü ve bu günün babalar günü olarak ilan edilmesi için tüm çalışmalara başlamıştı. Ancak yaptığı onca çalışmalara rağmen tarih yetişmemiş, kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu nedenden dolayı babalar günü haziran ayında kutlanmaktadır. Babalar günü ilk olarak 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

BABALAR GÜNÜ 2022 YILINDA NE ZAMAN KUTLANACAK?

Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar gününe denk gelen Babalar Günü 2021 yılında 19 Haziran Pazar Gününe denk gelmektedir.

BABALAR GÜNÜ TÜRKİYE'DE RESMİ TATİL Mİ?

Babalar Günü Türkiye'de özel bir gün olarak kutlansa da resmi tatil değildir. Babalar Günü sadece 1972 yılında başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

BABABLAR GÜNÜ ALINACAK EN ANLAMLI HEDİYELER 2021

Babalar Gününde alınabilecek en güzel ve hediyeleri biz de sizleri için sıraladık. İşte babalar Gününde alınacak hediyeler;

1-“Yılın En İyi Babası” oscarı, “Şampiyon Babam” kupası, “Mükemmel Babaya”

2- Babanızla çekilmiş çerçeveye konulmuş güzel bir fotoğraf

3- Baskılı bir T-shirt

4- Güzel bir Kol saati

5- Şık bir ayakkabı

6- TV koltuğu

7- Kupa bardak

8- Deri cüzdan

9- Şapka

10- Kemer

BABALAR GÜNÜ EVDE YAPILACAK HEDİYELER 2021

1- Soy ağacı şeklinde hazırlayabileceğiniz ve üzerinde annenizin, kardeşlerinizin guaj boya ile el izlerini taşıyan bu şahane tablo ile babanıza en anlamlı babalar günü hediyelerinden birini verebilirsiniz.

2- Porselen Kalemi İle Boyanan Babaya Özel Kahve Kupası: Rengarenk seramik kalemleri ile babanıza muhteşem bir kupa bardak hediyesi hazırlayabilirsiniz. Sharpie kalemleri tavsiye ederim. Boyama işlemi bittikten sonra 200 derecelik fırında 10-15 dakika kadar kurumaya bırakın! Bu arada elinizi de yakmamaya dikkat edin!

3- Babanıza Sosyal Medya Sürprizi: Malum yaşadığımız çağ, sosyal medya çağı! Bu nedenle de bazı el yapımı hediyeler pekala dijital bir şeyler olabilir. Şimdiki el yapımı hediye önerimiz, fotoğraflarla hazırlayacağınız ve Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarında paylaşabileceğiniz türden. Bu babalar gününde biricik eşinize çocuğunuzla birlikte harikulade bir sürpriz hediye hazırlayabilirsiniz. Şöyle ki 4-5 tane fotoğraf ve içerisinde de çocuğunuzun elinde kutlama mesajı bulunan kartlarla bu sürprizi hazırlayabilirsiniz.

4- El Yapımı Oynayan Kuklalar Hediyesi: Anne, baba ve çocuktan oluşan dans eden kuklalar inanılmaz derecede sevimli ve neşeli bir babalar günü hediyesi! Yapımı son derece kolay. Maket bıçağı, raptiye, yapıştırıcı ve iplik ihtiyacınız olacak şeyler. Bu sevimli projeyi gerçekleştirmek için aile bireylerinin tam boy fotoğrafları gerekiyor. Kafalar, gövde, kol ve bacak eklem yerlerinden keserek sert bir karton üzerine yapıştırın! Daha sonra fotoğrafları raptiye ile bir tablo üzerine sabitleyin!