Babalar Günü ne zaman 2020? Babalar günü tarihi
Babalar Günü'nün yaklaşmasıyla beraber babalarını değerli hissettirmek isteyen pek çok vatandaş, bu özel günün ne zaman olduğuyla ilgili araştırmalara başladı. Babalar Günü ne zaman 2020? Babalar günü tarihi başlığı ile aratılan bu konuyla ilgili biz de gerekli bilgileri ve daha fazlasını haberimizde derledik.
Babalar Günü’nün 2020 yılında ne zaman kutlanacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, babasının bu özel gününü kutlamak için araştırmalara başladı. Merakla araştırılan bu konuyu biz de Babalar Günü ne zaman 2020? Babalar günü tarihi başlığı ile haberimizde yer verdik. İşte Babalar Günü ne zaman sorusunun cevabı ve diğer önemli ayrıntılar...
BABALAR GÜNÜ NEDİR? NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2020? BABALAR GÜNÜ TARİHİ
Dünya genelinde birçok ülkede kutlanan Babalar Günü, her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanmaktadır. 2020 yılında Babalar Günü 21 Haziran'a denk geliyor.
Babalar Günü'nde, baba sevgisini ön plana çıkarmak için etkinlikler düzenlenir, babaları onurlandırmak için çeşitli davranışlar yapılır ve babaların önemini belirten çeşitli bilgiler paylaşılır. Aynı zamanda Babalar Günü'nde, babaların mutlu olması ve sevinmesi için çeşitli hediyeler de verilmektedir.
BABALAR GÜNÜ MESAJLARI
“Kocaman kalbinde sevgiden başka duyguya yer olmayan, dünyanın en cömert, en fedakar, en anlayışlı ve en şefkatli erkeği… Ben ona “baba” diye sesleniyorum. Benim için dünyadaki en özel erkek. Beni ben yapan en değerli varlığım. Babalar günün kutlu olsun, seni çok seviyorum.”
“Sana her zaman duygularımı ifade edemesem de varlığını hissettiğim her an mutlu olduğumu ve senin hayatta hep mutlu olmanı istediğimi bilmeni isterim babacığım. Sen benim için çok değerlisin. İyi ki varsın.”
“Benim bu günlere en az hata ve en az zararla gelmemi sağlayan, her zorlukta her kararsızlığımda elimden sıkı sıkı tutan canım babam. Senin hakkını asla ödeyemem. Sen ailemizin güçlü çınarı, ne zaman arkama yaslansam biliyorum ki sen beni dimdik ve her zaman güçlü tutarsın. Babalar günün kutlu olsun.”
“Sen yanımda olmadan ben asla kendim olamam baba, bana hayatı öğrettiğin için ve koşulsuz şartsız yanı başımda olup beni desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bu gün senin günün, babalar günün kutlu olsun!”
“Hayatımın her anında emeği olan, benim mutluluğum için her fedakârlığı göze alan canım babam… Babalar günün kutlu olsun.”
“Nereye gidersem gideyim senin kollarından daha güvenli, daha huzurlu; yüreğinden daha güzel, daha sıcak bir yer yok babacığım. İyi ki varsın.”
“Beni her halimle seven canım babam, sana sevgimi anlatmaya sözcükler yetmez. Her zaman bana canım kadar yakında, her zaman kalbimde her zaman aklımdasın. Babalar günün kutlu olsun.”
“Evimizin güneşi, tüm karanlıkların ışığı bir tanecik babama kucak dolusu sevgilerle… Babalar günün kutlu olsun.”
“Varlığıyla karanlığıma ışık, hüznüme sevinç, derdime derman olan adam. Desteğini, elini hep sırtımda hissettiğim, bana güveniyle güç veren canım babam. Bir gülüşünle beni mutlu edebiliyor, şefkatinle beni hep doğruya yönlendiriyorsun. Bil ki her başarımda senin büyük bir payın var. Babalar günün kutlu olsun.”
“Hayata gözlerimi açtığım anda, ilk adımımı attığım anda hep ellerimden tutuyordun. Biliyorum ki ellerimi hiç bırakmadın, seni çok seviyorum baba.”
“Hayat bizi nereye sürüklerse sürüklesin, önümüze ne zorluklar çıkarırsa çıkarsın biliyorum ki sen yanımda olduğun sürece hepsi hallolacak. Senin evladın olduğum için çok şanslıyım baba, iyi ki varsın.”
“Bugün kazandığım, başardığım, elde ettiğim ve gururlandığım ne varsa her şeyde senin büyük bir payın var. Allah seni başımızdan eksik etmesin babacığım, babalar günün kutlu olsun.”
“Dert ortağım, dostum, arkadaşım, sırdaşım, canım babam. Evimizin yıkılmaz direği… Babalar günün kutlu olsun.”
“Kelimelerle anlatılamayan ve tarifi mümkün olmayan bir şey varsa o da sana verdiğim değerdir. İfade etmesi en zor şey seni ne kadar sevdiğimdir. Kollarımı kırarcasına açsam da gösteremem bu sevgiyi babacığım. Varlığına şükürler olsun. Babalar günün kutlu olsun.”
“Sevgili babacığım, mesafeler olsa da bil ki hep aklımda, kalbimin bir tarafındasın. Seni ve o güzel yüreğini çok seviyorum. İyi ki varsın.”
“Her sıkıntımda hiçbir tereddüt etmeden bana sımsıkı sarılıp bana her zaman güvendiğin için, beni hiçbir zaman aciz bırakmadığın ve hayatımda çizmem gereken doğru yolu gösterdiğin için en önemlisi bitmek tükenmek bilmez sabrın için teşekkür ederim babacığım. Allah sana uzun ömürler versin, birlikte nice mutluluklar görmeyi nasip etsin. Seni çok seviyorum.”
“Senin gibi bir baba ile büyüdüğüm için, senin gibi bir babanın her zaman koruduğu evladı olduğum için çok şanslıyım. İyi ki varsın aslan babam.”
“Her şeyden şüphelen ama sana olan sevgimden zerre kadar şüphelenme babacığım. Varlığın varlığıma anlam katıyor. Babalar günün kutlu olsun.”
“Hüznümü, mutluluğumu, sevincimi, derdimi, hayal kırıklıklarımı paylaştığım canım dostum; canım babam. Sen baba gibi baba, benim en değerlimsin. Babalar günün kutlu olsun.”
“Sen benim canım babam, her zaman senin örnek olduğun şekilde, senin gösterdiğin doğru yoldan ilerlemek, sana layık bir evlat olmak için çabalıyorum. Senin mutluluğun benim için her şeyden önemli, seni çok seviyorum.”
“Sen benim için öyle farklı öyle ulaşılmaz bir yerdesin ki, senin yerine kimseyi koyamam. Kimi sen gibi görmeye kalksam olmaz, hep bir iğreti olur gözümde. Hep dualarımda Allah’ıma seni başımızdan eksik etmemesi için sesleniyorum. İyi ki varsın güzel yürekli adam, babalar günün kutlu olsun.”
BABALAR GÜNÜ ŞİİRLERİ
Baba!
her yılbaşında
sana söyleyecek
bir tek
sözüm var :
“Seni ne kadar çok seversem
o kadar
çok olsun ömründen geçen yıllar”
Baba!
Babam, ağabeyim, kardeşim, arkadaşım!
Ne zulüm, ne ölüm, ne korku
başımı eğemez!
Yalnız senin elini öpmek için
eğilir başım
Babam, ağabeyim, kardeşim, arkadaşım
Nazım Hikmet
Sizin Hiç Babanız Öldü Mü?
Sizin hiç babanız öldü mü?
Benim bir kere öldü kör oldum
Yıkadılar aldılar götürdüler
Babamdan ummazdım bunu kör oldum
Siz hiç hamama gittiniz mi?
Ben gittim lambanın biri söndü
Gözümün biri söndü kör oldum
Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak
Şöylemesine maviydi kör oldum
Taşlara gelince hamam taşlarına
Taşlar pırıl pırıldı ayna gibiydi
Taşlarda yüzümün yarısını gördüm
Bir şey gibiydi bir şey gibi kötü
Yüzümden ummazdım bunu kör oldum
Siz hiç sabunluyken ağladınız mı?
Cemal Süreya
BABALAR GÜNÜN KUTLU OLSUN ŞİİRİ
Sana, çiçekler getirdim baba,
Sana, torunlarından sevgiler
İğde kokularını getirdim sana,
Hanımeli ballarını…
İyot kokusunu Ege”nin..
Toprağın kokusunu örtmek için,
Bebek kokusu getirdim sana.
Bak üçüncü pazarı geliyor Haziranın,
Ezgisi yanık türküler getirdim sana
Yılların söndüremediği
Yangın alanı yürekte,
Özlemlerimi getirdim sana.
Toprağın karanlığını kaybetmek için,
Sevginin ışığını getirdim sana.
Babam, yarım kalmış bir öykünün
Hazan yapraklarını getirdim sana
Bugün hergün gibi senin günün
Bugün hergün gibi senin özlemin
Babalar günün kutlu olsun.
BABALAR GÜNÜ
Bugün yine babalar günü
Baba hiç görmedi ki güldüğünü
Bir gün duyarsınız öldüğünü
İşte o zaman olur babalar günü
Senede bir gün anmak yetmiyor
Nesil böyle gelmiş böyle gidiyor
Bayramlarda bile elini öpmüyor
Sen buna mı diyorsun babalar günü
Bir gün onlarda baba olacak
Babanın önemini anlayacak
Babasını arasa da bulamayacak
Onlar için olacak kıyamet günü.
BABAMA ŞİİR
Olurda birgün dönersin diye hep o günü bekledim.
O günün hayaliyle yaşadım.
Atmadım elbiselerini, kızarsın diye en sevdiğin traş losyonunu hiç kullanmadım.
Biliyorum bir gün geleceksin.
O günü özlemle, o günü hasretle bekleyeceğim.
Çünkü, sen gelecek ve bana sımsıkı sarılacaksın.
O geçen yılların acısını doyasıya çıkaracağız.
Sen gelince güleceğim tıpkı eskisi gibi.
Seninle hayat bulup yaşama yeniden sarılacağım.
Seni bekliyorum.
Seninle öldüm, yaşama yeniden seninle dönmek istiyorum.
Seni seviyorum.
Hadi dön artık!
Mustafa Özdaş
Alır Dağlar
Baba bugün üşüyorum
Karda kaldım üşüyorum
Anama deyin sıcak bir çorba koysun
Üstümü ört baba üşüyorum
Behey babam dalmış babam
Sigarayı sarmış babam
Şapkasına hicran dökmüş
Kibrit gibi yanmış babam
Baba bugün alır dağlar
Bu dert beni alır dağlar
Şehirlere sığmaz oldum
Fazla sürmez alır dağlar
Baba bugün ağlıyorum
Darda kaldım ağlıyorum
Duaların üzerimden eksik etme
İçim yandı ağlıyorum
Yusuf Hayaloğlu
BABANIN OĞLUNA ÖĞÜTLERİ ŞİİRİ
Zirve seni bekliyor
Dağın kıymetini bil
Sanma ki yükselmek zor
Çağın kıymetini bil
Üşenme emek için
Mutluyum demek için
Üzümü yemek için
Bağın kıymetini bil
Yokluk göründüğü an
Çabuk yıkılır insan
Azı beğenmiyorsan
Çoğun kıymetini bil
Elin, ayağın, başın
Annenin, arkadaşın
Suyun, toprağın, taşın
Göğün kıymetini bil
Oğlum benim, bir düşün
Değeri var mı dünün
Yarın çok geç ömrünün
Bugünün kıymetini bil.
Baba…Oy Baba
Baba seni düşde gördüm.
Yaz-baharın kışda gördüm.
Bir el verdim, tutamadın,
Yüreğini yasda gördüm..
Oy baba…oy baba…
Gölgen düşmüş göğe baba.
Erenler safında durmuş,
Gök serilmiş yere baba…
Baba seni darda gördüm.
Yolunu çıkmazda gördüm.
Bir ses verdim duyamadın,
Kirpiklerin yaşda gördüm..
Oy baba…oy baba…
O nasıl tebessüm baba.
Türküler selama durmuş,
Sazın öksüz kalmış baba…
A.Ekber ÇİÇEK
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