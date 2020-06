Babalar Günü’nün 2020 yılında ne zaman kutlanacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, babasının bu özel gününü kutlamak için araştırmalara başladı. Merakla araştırılan bu konuyu biz de Babalar Günü ne zaman 2020? Babalar günü tarihi başlığı ile haberimizde yer verdik. İşte Babalar Günü ne zaman sorusunun cevabı ve diğer önemli ayrıntılar...

BABALAR GÜNÜ NEDİR? NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2020? BABALAR GÜNÜ TARİHİ

Dünya genelinde birçok ülkede kutlanan Babalar Günü, her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanmaktadır. 2020 yılında Babalar Günü 21 Haziran'a denk geliyor.

Babalar Günü'nde, baba sevgisini ön plana çıkarmak için etkinlikler düzenlenir, babaları onurlandırmak için çeşitli davranışlar yapılır ve babaların önemini belirten çeşitli bilgiler paylaşılır. Aynı zamanda Babalar Günü'nde, babaların mutlu olması ve sevinmesi için çeşitli hediyeler de verilmektedir.

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

“Kocaman kalbinde sevgiden başka duyguya yer olmayan, dünyanın en cömert, en fedakar, en anlayışlı ve en şefkatli erkeği… Ben ona “baba” diye sesleniyorum. Benim için dünyadaki en özel erkek. Beni ben yapan en değerli varlığım. Babalar günün kutlu olsun, seni çok seviyorum.”

“Sana her zaman duygularımı ifade edemesem de varlığını hissettiğim her an mutlu olduğumu ve senin hayatta hep mutlu olmanı istediğimi bilmeni isterim babacığım. Sen benim için çok değerlisin. İyi ki varsın.”

“Benim bu günlere en az hata ve en az zararla gelmemi sağlayan, her zorlukta her kararsızlığımda elimden sıkı sıkı tutan canım babam. Senin hakkını asla ödeyemem. Sen ailemizin güçlü çınarı, ne zaman arkama yaslansam biliyorum ki sen beni dimdik ve her zaman güçlü tutarsın. Babalar günün kutlu olsun.”

“Sen yanımda olmadan ben asla kendim olamam baba, bana hayatı öğrettiğin için ve koşulsuz şartsız yanı başımda olup beni desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bu gün senin günün, babalar günün kutlu olsun!”

“Hayatımın her anında emeği olan, benim mutluluğum için her fedakârlığı göze alan canım babam… Babalar günün kutlu olsun.”

“Nereye gidersem gideyim senin kollarından daha güvenli, daha huzurlu; yüreğinden daha güzel, daha sıcak bir yer yok babacığım. İyi ki varsın.”

“Beni her halimle seven canım babam, sana sevgimi anlatmaya sözcükler yetmez. Her zaman bana canım kadar yakında, her zaman kalbimde her zaman aklımdasın. Babalar günün kutlu olsun.”

“Evimizin güneşi, tüm karanlıkların ışığı bir tanecik babama kucak dolusu sevgilerle… Babalar günün kutlu olsun.”

“Varlığıyla karanlığıma ışık, hüznüme sevinç, derdime derman olan adam. Desteğini, elini hep sırtımda hissettiğim, bana güveniyle güç veren canım babam. Bir gülüşünle beni mutlu edebiliyor, şefkatinle beni hep doğruya yönlendiriyorsun. Bil ki her başarımda senin büyük bir payın var. Babalar günün kutlu olsun.”

“Hayata gözlerimi açtığım anda, ilk adımımı attığım anda hep ellerimden tutuyordun. Biliyorum ki ellerimi hiç bırakmadın, seni çok seviyorum baba.”

“Hayat bizi nereye sürüklerse sürüklesin, önümüze ne zorluklar çıkarırsa çıkarsın biliyorum ki sen yanımda olduğun sürece hepsi hallolacak. Senin evladın olduğum için çok şanslıyım baba, iyi ki varsın.”

“Bugün kazandığım, başardığım, elde ettiğim ve gururlandığım ne varsa her şeyde senin büyük bir payın var. Allah seni başımızdan eksik etmesin babacığım, babalar günün kutlu olsun.”

“Dert ortağım, dostum, arkadaşım, sırdaşım, canım babam. Evimizin yıkılmaz direği… Babalar günün kutlu olsun.”

“Kelimelerle anlatılamayan ve tarifi mümkün olmayan bir şey varsa o da sana verdiğim değerdir. İfade etmesi en zor şey seni ne kadar sevdiğimdir. Kollarımı kırarcasına açsam da gösteremem bu sevgiyi babacığım. Varlığına şükürler olsun. Babalar günün kutlu olsun.”

“Sevgili babacığım, mesafeler olsa da bil ki hep aklımda, kalbimin bir tarafındasın. Seni ve o güzel yüreğini çok seviyorum. İyi ki varsın.”

“Her sıkıntımda hiçbir tereddüt etmeden bana sımsıkı sarılıp bana her zaman güvendiğin için, beni hiçbir zaman aciz bırakmadığın ve hayatımda çizmem gereken doğru yolu gösterdiğin için en önemlisi bitmek tükenmek bilmez sabrın için teşekkür ederim babacığım. Allah sana uzun ömürler versin, birlikte nice mutluluklar görmeyi nasip etsin. Seni çok seviyorum.”

“Senin gibi bir baba ile büyüdüğüm için, senin gibi bir babanın her zaman koruduğu evladı olduğum için çok şanslıyım. İyi ki varsın aslan babam.”

“Her şeyden şüphelen ama sana olan sevgimden zerre kadar şüphelenme babacığım. Varlığın varlığıma anlam katıyor. Babalar günün kutlu olsun.”

“Hüznümü, mutluluğumu, sevincimi, derdimi, hayal kırıklıklarımı paylaştığım canım dostum; canım babam. Sen baba gibi baba, benim en değerlimsin. Babalar günün kutlu olsun.”

“Sen benim canım babam, her zaman senin örnek olduğun şekilde, senin gösterdiğin doğru yoldan ilerlemek, sana layık bir evlat olmak için çabalıyorum. Senin mutluluğun benim için her şeyden önemli, seni çok seviyorum.”

“Sen benim için öyle farklı öyle ulaşılmaz bir yerdesin ki, senin yerine kimseyi koyamam. Kimi sen gibi görmeye kalksam olmaz, hep bir iğreti olur gözümde. Hep dualarımda Allah’ıma seni başımızdan eksik etmemesi için sesleniyorum. İyi ki varsın güzel yürekli adam, babalar günün kutlu olsun.”

BABALAR GÜNÜ ŞİİRLERİ

Baba!

her yılbaşında

sana söyleyecek

bir tek

sözüm var :

“Seni ne kadar çok seversem

o kadar

çok olsun ömründen geçen yıllar”

Baba!

Babam, ağabeyim, kardeşim, arkadaşım!

Ne zulüm, ne ölüm, ne korku

başımı eğemez!

Yalnız senin elini öpmek için

eğilir başım

Babam, ağabeyim, kardeşim, arkadaşım

Nazım Hikmet

Sizin Hiç Babanız Öldü Mü?

Sizin hiç babanız öldü mü?

Benim bir kere öldü kör oldum

Yıkadılar aldılar götürdüler

Babamdan ummazdım bunu kör oldum

Siz hiç hamama gittiniz mi?

Ben gittim lambanın biri söndü

Gözümün biri söndü kör oldum

Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak

Şöylemesine maviydi kör oldum

Taşlara gelince hamam taşlarına

Taşlar pırıl pırıldı ayna gibiydi

Taşlarda yüzümün yarısını gördüm

Bir şey gibiydi bir şey gibi kötü

Yüzümden ummazdım bunu kör oldum

Siz hiç sabunluyken ağladınız mı?

Cemal Süreya

BABALAR GÜNÜN KUTLU OLSUN ŞİİRİ

Sana, çiçekler getirdim baba,

Sana, torunlarından sevgiler

İğde kokularını getirdim sana,

Hanımeli ballarını…

İyot kokusunu Ege”nin..

Toprağın kokusunu örtmek için,

Bebek kokusu getirdim sana.

Bak üçüncü pazarı geliyor Haziranın,

Ezgisi yanık türküler getirdim sana

Yılların söndüremediği

Yangın alanı yürekte,

Özlemlerimi getirdim sana.

Toprağın karanlığını kaybetmek için,

Sevginin ışığını getirdim sana.

Babam, yarım kalmış bir öykünün

Hazan yapraklarını getirdim sana

Bugün hergün gibi senin günün

Bugün hergün gibi senin özlemin

Babalar günün kutlu olsun.

BABALAR GÜNÜ

Bugün yine babalar günü

Baba hiç görmedi ki güldüğünü

Bir gün duyarsınız öldüğünü

İşte o zaman olur babalar günü

Senede bir gün anmak yetmiyor

Nesil böyle gelmiş böyle gidiyor

Bayramlarda bile elini öpmüyor

Sen buna mı diyorsun babalar günü

Bir gün onlarda baba olacak

Babanın önemini anlayacak

Babasını arasa da bulamayacak

Onlar için olacak kıyamet günü.

BABAMA ŞİİR

Olurda birgün dönersin diye hep o günü bekledim.

O günün hayaliyle yaşadım.

Atmadım elbiselerini, kızarsın diye en sevdiğin traş losyonunu hiç kullanmadım.

Biliyorum bir gün geleceksin.

O günü özlemle, o günü hasretle bekleyeceğim.

Çünkü, sen gelecek ve bana sımsıkı sarılacaksın.

O geçen yılların acısını doyasıya çıkaracağız.

Sen gelince güleceğim tıpkı eskisi gibi.

Seninle hayat bulup yaşama yeniden sarılacağım.

Seni bekliyorum.

Seninle öldüm, yaşama yeniden seninle dönmek istiyorum.

Seni seviyorum.

Hadi dön artık!

Mustafa Özdaş

Alır Dağlar

Baba bugün üşüyorum

Karda kaldım üşüyorum

Anama deyin sıcak bir çorba koysun

Üstümü ört baba üşüyorum

Behey babam dalmış babam

Sigarayı sarmış babam

Şapkasına hicran dökmüş

Kibrit gibi yanmış babam

Baba bugün alır dağlar

Bu dert beni alır dağlar

Şehirlere sığmaz oldum

Fazla sürmez alır dağlar

Baba bugün ağlıyorum

Darda kaldım ağlıyorum

Duaların üzerimden eksik etme

İçim yandı ağlıyorum

Yusuf Hayaloğlu

BABANIN OĞLUNA ÖĞÜTLERİ ŞİİRİ

Zirve seni bekliyor

Dağın kıymetini bil

Sanma ki yükselmek zor

Çağın kıymetini bil

Üşenme emek için

Mutluyum demek için

Üzümü yemek için

Bağın kıymetini bil

Yokluk göründüğü an

Çabuk yıkılır insan

Azı beğenmiyorsan

Çoğun kıymetini bil

Elin, ayağın, başın

Annenin, arkadaşın

Suyun, toprağın, taşın

Göğün kıymetini bil

Oğlum benim, bir düşün

Değeri var mı dünün

Yarın çok geç ömrünün

Bugünün kıymetini bil.

Baba…Oy Baba

Baba seni düşde gördüm.

Yaz-baharın kışda gördüm.

Bir el verdim, tutamadın,

Yüreğini yasda gördüm..

Oy baba…oy baba…

Gölgen düşmüş göğe baba.

Erenler safında durmuş,

Gök serilmiş yere baba…

Baba seni darda gördüm.

Yolunu çıkmazda gördüm.

Bir ses verdim duyamadın,

Kirpiklerin yaşda gördüm..

Oy baba…oy baba…

O nasıl tebessüm baba.

Türküler selama durmuş,

Sazın öksüz kalmış baba…

A.Ekber ÇİÇEK