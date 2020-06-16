Babalar Günü ne zaman 2020? Hangi gün? Ayın kaçında? Babalar Günü bugün mü?
Babalar Günü'ne kısa bir süre kala vatandaşların en çok sorduğu ve merak ettiği konu bu sene babalar günü ne zaman? oldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda babalar günü için hediye arayışları başladı. Emekleri asla ödenmeyecek olan babalar için onlara sevginizi göstermeniz, bu yıl ayrı bir önem taşıyacak. Peki, Babalar Günü ne zaman? Bugün Babalar Günü mü? İşte detaylar…
Babalar günü için geri sayım başladı. Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü'ne çok kısa bir süre kaldı. Babalarına bu özel günde onlara kendilerini mutlu hissettirecek hediyeler için vatandaşlarımızın arayışları devam ediyor. Bu yıl Yeni tip Korona virüs salgınından dolayı ailesinden uzakta kalanlar için bu öze gün daha da büyük önem kazandı. Peki 2020 Babalar Günü bu sene ne zaman? Yarın Babalar Günü mü? Hangi gün? merak ettiğiniz tüm bu soruların cevabı haberimizde...
BABALAR GÜNÜ BU SENE NE ZAMAN 2020? HANGİ GÜN?
Her yıl Haziran ayının 3. Pazar günü kutlanan Babalar günü bu sene 21 Haziran 2020 Pazar gününe denk geliyor. Pazar günü yasak olup olmayacağı ise henüz belli değil.
BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI? TARİHÇESİ
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.
BABALAR GÜNÜ İÇİN HEDİYE ÖNERİLERİ | UCUZ BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ | EL YAPIMI HEDİYE
Babalar günü için geri sayıma geçtiğimiz günlerde hem onları mutlu edecek hemde anlamlı bir hediye olsun isteyen vatandaşlarımız hummalı bir arayışa girdi. Babaları mutlu etmek onları hatırlamaktan ve sevgimizi dile getirmekten geçse her zaman hatırası olacak bir hediye arıyorsanız haberimizden ulaşabilirsiniz İşte Babalar günü hediye önerileri, ucuz babalar günü hediyesi, babalar günü hediyesi el yapımı ile ilgili tüm fikirler...
Bu konuda en önemli onların zevklerini bilmek ve ona göre bir hediye seçmek. Sıradışı ve anlamlı hediye fikirlerini sizler için derledik.
Dünya yakışıklısı babanıza, bu babalar gününde Onu çok gururlandırabileceğiniz anlamlı bir hediye fırsatı işte karşınızda. Şöyle ki; Babam Hakkında Sevdiğim Şeyler Kitabı içerisindeki sorulara vereceğiniz yazılı cevaplarla, babanıza olan sevginizi özel bir kitap haline getirebilirsiniz.
Sony Playstation 4
Her erkeğin severek oynadığı oyunların en başında gelen bu hediye ile babanızı çok fazla mutlu edeceğiniz yük bir ihtimaldir.
Lexon Peanut Spor Çantası
Eğer spor yapmayı seven bir babanız varsa bu hediye onun için tam bir nokta atışı olacaktır.
KOL SAATİ
Eğer klasiklerden vazgeçmek istemiyorsanız ya da sürekli şık giyinmeyi tercih eden bir babanız varsa bu hediye onun için doğru seçim olacaktır
BABALAR GÜNÜ EL YAPIMI HEDİYELER
Babalar günü hediyesi yapımı için gereken malzemeler şu şekilde;
- Sade tasarıma sahip beyaz kupa bardağı alın. Eğer babanıza birden fazla hediye almak istiyorsanız daha çok beyaz kupa bardağı alabilirsiniz.
- Farklı renklere sahip sharpie kalemler.
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