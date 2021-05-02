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Babası şehit olduktan sonra dünyaya gelmişti! Şehidimizin emaneti Bahar bebeğe doğum günü sürprizi

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu 28 Şubat 2020'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın bir yaşına giren kızı için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Babası şehit olduktan sonra dünyaya gelmişti! Şehidimizin emaneti Bahar bebeğe doğum günü sürprizi

İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Türk Silahlı Kuvvetlerince icra edilen Bahar Kalkanı Harekatı dolayısıyla "Bahar" ismi verilen, şehit Günay'ın kızının birinci yaşını kutlamak için ailenin Boğaziçi Mahallesi'nde yaşadığı eve gitti. Kotan, burada aile bireyleriyle Bahar'ın doğum gününü pasta keserek kutladı, çeşitli hediyeler verdi. Şehit Günay'ın eşi Seyhan Günay, Kaymakam Kotan'a doğum günü sürprizi için teşekkür etti.

EŞİ ŞEHİT OLDUĞUNDA 4 AYLIK HAMİLEYDİ

Eşi şehit düştüğünde Bahar'a dört aylık hamile olduğunu anlatan anne Günay, "Bir yıldır bizi hiç yalnız bırakmadılar. Bugün Bahar'ın ilk doğum günü. Babası yok ama yalnızlığını bir nebze de olsa gidermeye çalıştılar. Eşim 28 Şubat'ta arkadaşıyla şehit oldu. O harekata Bahar Kalkanı Harekatı denildi. O yüzden kızımızın ismini Bahar koydum. Hem amcalarının ismini hem de babasının şanını şerefini yaşatsın diye, ismi gibi." dedi.

Kaymakam Kotan ise şehit ailesinin kendilerine emanet olduğunu belirterek, "İnşallah çocuğumuzun bahtı açık, sağlıklı, sıhhatli olur. Allah onu annesine bağışlasın. Kızımızın doğum gününü tebrik ediyorum." diye konuştu.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Babası şehit olduktan sonra dünyaya gelmişti! Şehidimizin emaneti Bahar bebeğe doğum günü sürprizi

Babası şehit olduktan sonra dünyaya gelmişti! Şehidimizin emaneti Bahar bebeğe doğum günü sürprizi

Babası şehit olduktan sonra dünyaya gelmişti! Şehidimizin emaneti Bahar bebeğe doğum günü sürprizi

Babası şehit olduktan sonra dünyaya gelmişti! Şehidimizin emaneti Bahar bebeğe doğum günü sürprizi

Babası şehit olduktan sonra dünyaya gelmişti! Şehidimizin emaneti Bahar bebeğe doğum günü sürprizi

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