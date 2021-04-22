Babasından devraldığı mesleği sürdürüyor! Kaya tuzuna rağbet bitmiyor

Çarşamba ilçesinde, tuz satışı yapan Yılmaz Keskin, bir tuzun bin derde deva olduğunu aynı zamanda hayvanlara ve insanlara faydasından bahsetti. Çarşamba ilçesinde, tuz satışı yapan 1977 yılında babasının yaptığı mesleğin devamını 1996 yılından itibaren getiren 50 yaşındaki Yılmaz Keskin, bir tuzun bin derde deva olduğunu ve aynı zamanda hayvanlara ve insanlara faydasından bahsetti.

"HAYVANCILIKTA ÖNEMLİ BİR UNSUR"

Hayvancılık işiyle uğraşanların tercih ettiği ve hayvanlara şifa olarak bilinen mineralli tuzların yararından bahseden esnaf Keskin, "Aynı zamanda hayvanlar içinde tuzumuz var. O tuzlarda 2 çeşide ayrılıyor. Biri kelle halinde kaya tuzudur. Diğeri ise baskılı, artık tuzdan yapılan mineralli tuzlarımız var. Kaya tuzu dediğimiz tuz; yemeklik ve artık tuzlardan elde edilen tuzdur. Süt ve besi hayvanları için yapılan bir taştır. Hayvanların yemliklerine asılır. Ortasındaki delik bunun için vardır. Hayvanlara olan faydası ise, dilinde yara olmaz, tüy dökülmesi olmaz, etine lezzet verir. Hayvan yemini yedikten sonra su ihtiyacını olduğu gibi tuza da ihtiyacı vardır. Bir diğer tuz çeşidimiz kelle halinde olan kaya tuzumuz ise, Çankırı, Yozgat Çiçek Dağı'ndan gelir" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı