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Babasını tüfekle öldürdü ardından okula gitti

Malatya ilçesinde yaşanan olayda Reşat Aksakal ismindeki bir kişi evde ölü bulundu. Olayın üzerine bilgi toplayan polis Aksakal'ın oğlu A.A.'nın babasını tüfek ile öldürüp ardından okula gittiği bilgisine ulaştı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesinde meydana gelen olayda sabah saatlerinde Reşat Aksakal evde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 40 yaşındaki Reşat Aksakal'ı evde kanlar içinde yatarken buldu.

Aksakal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini açıklanırken Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın detaylarının öğrenilmesi için çok yönlü soruşturma başlattı

BABASINI VURDU, OKULA GİTTİ

Reşat Aksakal'ın kanlar içinde ölü bulunmasının ardından 15 yaşındaki çocuğu A.A.’nın okula gittiği bilgisini alan polis ekipleri genç çocuğu okulunda göz altına aldı.

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İTİRAF ETTİ

Lise öğrencisinin babasını vurduğunu sabah lise arkadaşlarına söylediği bilgisini alan polis A.A.'yı gözaltına aldı. Genç çocuk ilk ifadesinde babasını tüfekle vurduğunu söyledi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, başlatılan soruşturma devam ediyor.

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(İHA)

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