Babaya Sevgililer Günü mesajları 2021 | Babaya Sevgililer Günü sözleri! Her sene gerçekleşen Sevgililer Günü için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Her yaştan insan babasını Sevgiler Günü'nde mutlu edecek mesajları ve güzel sözleri internette araştırıyor. Bizde sizler için bu konuyu araştırıp haberimizde derledik. İşte Babaya Sevgililer Günü mesajları 2021 | Babaya Sevgililer Günü sözleri! Merak edilen detaylar haberimizde...

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Valentine Romalı askerlerin evlenmesinin yasak olduğu dönemlerde; gizlice evlenmelerine yardım ettiği için öldürülmüştür. Bu nedenle ölüm tarihi 14 Şubat Sevgililer Günü olarak kutlanır. Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.

SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Sevgililer Günü batı dünyasında “Valentine’s Day” olarak geçer ve “Valentine” aslında bir kişidir ve Aziz Valentin diye geçer.

Aziz Valentin, aynı zamanda doktor olarak çalışan bir Katolik rahipti. MS üçüncü yüzyılda İtalya’da yaşadı ve Roma’da bir rahip olarak görev yaptı.

Valentin, birbirlerine aşık olan ama İmparator 2. Klaudius tarafından yasak olduğu için evlenemeyen çiftleri gizlice evlendirmesiyle ünlenmiştir. İmparator Klaudius, ordusu için yeni asker alırken, evliliğin bu askerler için engel olacağını düşündüğü için evlilik yasağı koymuştu. Ayrıca mevcut askerlerin de evlenmesini engellemek istedi çünkü onlar için de evliliğin engel teşkil edeceğini, işlerinden uzaklaştıracağını düşünüyordu.

İmparator Klaudius, Valentin’in çiftleri evlendirdiğini keşfettiğinde, Valentin’i hapse gönderdi. Valentin, hapishanede geçirdiği zamanı, İsa Mesih’in canını çarmıhta başkaları için verdiğini söyleyerek, sevgiyle insanlara ulaşmaya devam etmek için kullandı.

Valentin’in bilgeliğinden çok etkilenen gardiyan Asterius ile arkadaş oldu, Valentin’den kızı Julia’ya derslerinde yardım etmesini istedi. Julia kördü ve birisinin ona öğrenmesi için materyal okuması gerekiyordu. Valentin, hapishanede onu ziyarete geldiğinde onunla yaptığı çalışmalarla Julia ile arkadaş oldu.

İmparator Claudius da Valentin’i sevmeye geldi. Valentine’yi affetmeyi teklif etti ve Valentin Hristiyan inancından vazgeçip Roma tanrılarına ibadet etmeyi kabul ederse onu serbest bırakacaktı. Valentin sadece inancını bırakmayı reddetmekle kalmadı, aynı zamanda İmparator Klaudius’u İsa Mesih’e iman teşvik etti. Valentin’in bu sadakati onun hayatına mal oldu. İmparator Klaudius, Valentin’in bu kararına öfkelendi ve Valentin’i ölüme mahkum etti.

Öldürülmeden önce Valentin, Julia’yı İsa’ya yakın kalmaya teşvik etmek ve arkadaşı olduğu için ona teşekkür etmek için son bir not yazdı. “Valentin’den” diye notunu imzaladı. Bu not, insanlara Valentin’in şehit edildiği gün olarak kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü’nde insanlara kendi sevgi dolu mesajlarını yazmaya başlama konusunda ilham verdi.

Valentine 14 Şubat 270’te dövüldü, taşlandı ve kafası kesilerek öldürüldü. Birçok genç çifte sevgi dolu hizmetini hatırlayan insanlar onun hayatını ve hizmetini kutlamaya başladı ve Tanrı’nın insanlara mucizevi yollarla yardım etmek için çalıştığı bir aziz olarak kabul edildi. MS. 496’da Papa Gelasius 14 Şubat’ı Sevgililer Günü’nü resmi bayram günü olarak belirledi.

BABAYA SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI

Babanın rolü, yüz öğretmeninkine bedeldir.

İnsan babasına borçlu olduğu saygıyı, ancak baba olunca duyar.

Baba sevgisini koru. O sevgiyi kesip atarsan, tanrı da senin mutluluğunun ışığını söndürür.

Sen güllere özenme. Güller sana özensin. Üzme tatlı canını, sen güllerden güzelsin. Özgürlük kadar özel güller kadar güzelsin. Güzel babacığım.

Üzerime sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var. Seni çok seviyorum.

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babacığım bir günümde değil her günümdesin.

Dünyadaki çiçeklerin en güzeli güldür. Güllerin en güzeli ise sen. Seni çok seviyorum babacığım.

BABAYA SÖYLENEN GÜZEL SÖZLER

Bazı süper kahramanların pelerini yoktur. Onlara baba denir!

Baba cennetin orta kapısıdır. - Hz. Muhammed

Baba çınar gibidir. Meyvesi olmasa da gölgesi yeter.

Babamı özlemek mi? Gölgesini görsem sarılırım.

Bir babanın kızına sadece sesiyle bile verdiği huzur ömre bedel.

Canım babam Allah seni başımızdan eksik etmesin.

Prenses olmak için prense ihtiyacım yok. Ben zaten kralın kızıyım.

Babalar oğullarının ilk kahramanı, kızların ise ilk aşkıdır.

Baba candır, baba canandır. Baba her zaman sevilecek en güzel sevdadır.

Babalar soğuk görünür ama sıcaklığı öldükten sonra bile hissedilir.

Sen bizim sarsılmaz dayanağımız, sen bizim merhamet yürekli canım babamızsın.

Baba, fani hayatın terbiye vereni ise ebedi hayatın sebebidir. - Hz. Ebubekir

Yüreğimin sıcak güneşi, gözlerimin derin okyanusu, sonsuzluğun gerçek adı; babam!

Bazıları babasının kıymetini bilmez, bazıları kıymet bilecek bir baba bulamaz.

Anne gezindiğin bağ, baba yaslandığın dağdır. Ömrünün en güzel çağı annen ve babanla olandır.

Artık yürümeyi öğrendim. Fakat hala düşmekten korkuyorum. Ellerimi bırakma baba!

Bu dünyaya 100 defa yeniden gelsem yüzünde de senin gibi bir babam olsun isterim canım babam.

Solumun en rahat köşesinde bağdaş kuran adam! Varlığına Elhamdülillah canım babam.





Sen hiç gitmedin ki baba, gözlerimden kalbime taşındın. Önceden bir yerdeyken şimdi baktığım her yerdesin.

Babaya güzel sözler olarak ne yazsam az gelir, ona en büyük sözü; seni seviyorum babacığım diyorum.

Senden ayrı yaşamak ölümmüş babam, senin yanındayken bunu bilemedim ama senden ayrıldıktan sonra ben sensiz nefes alamdım.

Sen bize sadece babalık değil aynı zamanda iyi bir arkadaş oldun. Hayatın zorlukları karşısında güçlü durmayı öğrettin.

Bir adam sevdim, adam gibi adam! Hiç bırakmayan ve son zerresine kadar seven adam! Uzatmaya gerek yok o adam benim babam.

Babayı unutmaz nefes almadan yaşamaya benzer. Sitemizin babaya güzel sözler yazısını okumaktasınız.

Sen bizim ulu çınarımız, sen bizim bitmez tükenmez umutlarımız, sen bizim can babamızsın. Yılların yorduğu canım babam seni çok seviyorum.

Dünyada en huzur bulduğum yer senin yanın babam, ben senin yanında ömrümü geçirmeye razıyım başka hiçbir şey istemem.

Allah’ım senin duanı almayı her zaman nasip etsin. Çünkü en çok anne ve babanın duası kabul edilirmiş. Allah’ım seni başımızdan eksik etmesin.

Senin gibi bir babam olduğu için çok mutluyum ve seni her düşündüğümde daha da mutlu oluyorum. İyi ki varsın canım babam.

Varsın gelmesin senden bana para, araba, olsun baba böyle yaşamakta yeter bana, sen dert etme helal kazanç kazanmayı öğrettin ya o yeter bana.

Eğer hayatta olan bir baban varsa dünyanın en şanslı insanısın. Baba uzakta da olsa yakında da olsa her zaman seni düşünür.

İnsan babasıyla birlikte geçirdiği vakitleri asla unutamaz, babasız hayata bir gün dahi tutunamaz. Baban yanındaysa zorluklardan asla korkmaz.

Seni çok özledim canım babacığım, saçlarımı okşayışını, benimle bir arkadaş gibi şakalaşmanı, yavrum diyen güzel sesini özledim.





Evladının derdini kendi derdi olarak gören, evladı güldüğü zaman gülen, evlat kıymet bilmese de evladına küsmeyen canım babam seni çok seviyorum.

Küçükken en çok babamızın verdiği nasihatlere kızardık, şimdi ise o nasihatler sayesinde hayatın karşısında dimdik duruyoruz.

Ben senden ne kadar uzakta olursam olayım, benim aklım, kalbim her zaman seninle babacığım. Sen bizleri merak etme sen iyi olduğun sürece bizde iyiyiz.

Kalbi sevgi dolu, sevecen, cömert, kibar, kucağı sıcak, anlayışlı, şefkatli. Bu vasıfların tümünü taşıyan tek erkek. Canım babam seni çok seviyorum.

Şuan seni çok ama çok özledim babacığım. Yavrum deyip boynuma sarılmanı, senin yanında yürümeyi, sana bakıp gülümseyerek sana sarılmayı çok özledim Babam.

Bir baba evladına soğuk ve mesafeli gibi görünebilir ama bir babanın yüreği sıcacıktır, evladına uzak görünüp en yakın olandır. Babam seni çok seviyorum.

Biliyor musun baba üzüldüğüm zaman senin gülüşlerin aklıma geliyor ve üzüntüm hemen geçiveriyor. Gülüşün beni mutlu etmeye yetiyor, seni çok özledim canım babam.

Her insanın babası böyle senin gibi iyidir diyorum ama başkalarının babalarının yaptıklarını duyunca benim babam bir taneymiş diyorum. Seni çok seviyorum babam.

Canım babam sana olan sevgimi nasıl kelimelerle anlatabilirim ki, insan senin gibi bir babanın sevgisine sınır koyabilir mi ki. Canım babam seni sınırsızca çok seviyorum.

Eğer bu dünyada yaşayan bir baban varsa, bayramdan bayrama da olsa gidip elini öpebiliyorsan bu hayatta çok şeyin var demektir. Allah’a ne kadar şükretsen azdır.

Baba ne kadar hayata karşı dimdik durursa evladı da öyle yapar, baba neşeyle güler mutlu olursa evladı da mutlu olur, baba yaşadığı sürece evladı da yaşar. Allah’ım sana uzun ömürler versin canım babam.

Her yolunu gözleyeceğin bir baban varsa, eve geldiğinde yavrum deyip seni kucaklarsa, canın sıkıldığı zaman alıp sana destek olursa. Allah’a binlerce kez şükretmelisin.

Ben çocukken hep seni örnek alırdım. Oynadığımız oyunlarda ben hemen baba oluyordum. Çünkü babalar güçlü ve cesur yürekliydi. Bende şimdi senin gibi bir baba oldum canım babam. pekguzelsozler.com Senin verdiğin nasihatler sayesinde bugünlere geldim. Canım babam seni çok seviyorum.

Annem bu dünyanın en şanslı insanı çünkü senin gibi bir kocası var. Ben bu dünyanın en şanslı insanıyım çünkü benim de senin gibi koca yürekli, sevgi kalpli bir babam var.

Babam sen bizden ayrılalı benim yüzüm gülmedi hiç, sensizlik zamanla geçer dediler ama benim ki geçmedi. Ben her gece rüyalarımda seni görüyorum. Baba baba gel diye sana sesleniyorum. Canım babam seni çok seviyorum.

GERÇEK SEVGİ NEDİR?

Günümüzde sevgililer günü dediğimizde hediyeler, sürprizler, romantik akşam yemekleriyle bir telaşın içerisine girdiğimiz bir dönemi düşünürüz. Tabi ki bunlar çok anlamlı ve tatlı telaşlardır. Karşımızdakine onu ne kadar sevdiğimizi en iyi şekilde ifade etmek isteriz. Bir yandan da içerisinde bulunduğumuz bu çağda tüketim toplumu haline gelmemizden kaynaklanan bazı zorluklar da var. Sanki karşımızdaki kişiyi sevme derecemiz aldığımız hediyenin, sürprizin, akşam yemeğinin pahalı olmasıyla doğru orantılıymış gibi bir algı da oluşuyor haliyle. Ancak sevgi bunlardan çok daha derin ve aslında materyal olarak paha biçilebilecek şekilde ölçülebilen bir kavram değildir. Bir kişinin karşısındakine sunabileceği en değerli hediye kendisidir, sevgisidir, sadakatidir, samimiyetidir. Gerçek sevgi neye sahip olup olmadığımızla değil sadece sevgiyle neye sahip olduğumuzla ilgilidir. Aşağıda İncil’den bir gerçek sevgi tanımını görebilirsiniz:

İnsanların ve meleklerin diliyle konuşsam, ama sevgim olmasa, ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden farkım kalmaz. Peygamberlikte bulunabilsem, bütün sırları bilsem, her bilgiye sahip olsam, dağları yerinden oynatacak kadar büyük imanım olsa, ama sevgim olmasa, bir hiçim. Varımı yoğumu sadaka olarak dağıtsam, bedenimi yakılmak üzere teslim etsem, ama sevgim olmasa, bunun bana hiçbir yararı olmaz.

Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır.

Sevgi asla son bulmaz. Ama peygamberlikler ortadan kalkacak, diller sona erecek, bilgi ortadan kalkacaktır. Çünkü bilgimiz de peygamberliğimiz de sınırlıdır. Ne var ki, yetkin olan geldiğinde sınırlı olan ortadan kalkacaktır. Çocukken çocuk gibi konuşur, çocuk gibi anlar, çocuk gibi düşünürdüm. Yetişkin biri olunca çocukça davranışları bıraktım. Şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz, ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır, ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim.

İşte kalıcı olan üç şey vardır: İman, umut, sevgi. Bunların en üstünü de sevgidir.