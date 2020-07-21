Bade İşçil siyah bikinisiyle, görenleri büyüledi!

Ünlü oyuncu Bade İşçil oğlu Azur ile olan Bodrum tatili devam ediyor. İşçil, önceki gün oğluyla plajda eğlenirken görüntülendi.

Habertürk'ün haberine göre; Oyuncu Bade İşçil, önceki gün Malkoç Sualp ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Azur ile Yalıkavak'ta bir plajda görüntülendi.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, Bodrum ünlü akınına uğradı. Geçtiğimiz hafta sezonu açan Bade İşçil de soluğu Bodrum'da aldı. İşçil, tüm vaktini oğluyla geçiriyor.Gün boyunca güneşin keyfini çıkaran oyuncunun, ara ara serinlemek için denize girdi. İşçil sonrasında da duş alıp, plaja doğru geçti.Giydiği siyah bikini ve kusursuz fiziği ile dikkatleri kendine çekti.