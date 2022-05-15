Esra Ezmeci'ye gelen itiraf yine hayrete düşürdü! Bir babaanne torununa bunu nasıl yapar? Mide bulandıran davranış! "Benim memem..."Son dakika | Ekrem Üstek, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından etkisiz hale getirildi!BAE'nin yeni devlet başkanı belli olduÜnlü şarkıcı İrem Derici'nin konserinde korkunç olay! "Çok çok üzgünüm"Cahit Özkan'ın "Birleşik Arap Emirlikleri teslim oldu" sözlerine Ömer Çelik'ten tepki!Eşcinsel milli voleybolcu Ebrar Karakurt kimseye aldırmadı! Yeni sevgilisi İrem Tuncer ile herkesin içinde yakınlaştı!Samandıra gişelerinde kaza! Kararsızlığı kazaya sebep olduGünlük burç yorumları 15 Mayıs 2022 Pazar | Koç kısıtlamaya gelemiyor, Aslan kararlarıyla yüzleşiyor!Son dakika | Kandilli Rasathanesi açıkladı! Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!Milli muharebe tankı ALTAY testlere başladı!
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. BAE'nin yeni devlet başkanı belli oldu

BAE'nin yeni devlet başkanı belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan hayatını kabetmesi üzerine yeni devlet başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan oldu.

BAE'nin yeni devlet başkanı belli oldu

Geçtiğimiz günlerde BAE Başkanlık İşleri Bakanlığı, 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefat ettiği haberini duyurmuştu.  Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan vefatının ardından devlet başkanlığına Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan yeni devlet başkanı olarak seçildi.

erik-prince-zayed-uae.jpg

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, babasının ölümünün ardından göreve gelmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Cuma günü hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 40 günlük yas ilan edilmişti.

2004 yılında iktidara gelen Nahyan'ın 2014'te inme geçirmesinin ardından üvey kardeşi Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayid, ülkeyi fiili olarak yönetiyordu.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT