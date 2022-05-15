BAE'nin yeni devlet başkanı belli oldu

Geçtiğimiz günlerde BAE Başkanlık İşleri Bakanlığı, 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefat ettiği haberini duyurmuştu. Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan vefatının ardından devlet başkanlığına Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan yeni devlet başkanı olarak seçildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, babasının ölümünün ardından göreve gelmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Cuma günü hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 40 günlük yas ilan edilmişti.

2004 yılında iktidara gelen Nahyan'ın 2014'te inme geçirmesinin ardından üvey kardeşi Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayid, ülkeyi fiili olarak yönetiyordu.