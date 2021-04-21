Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Ortada 128 milyar dolar diye bir rakam yokYok yere çıkan kavgada can kaybı arttı! Şanlıurfa’daki yol verme kavgasında ölü sayısı 3’e yükseldiAnkara’da araçlar ücretsiz dezenfekte etme çalışmaları sürüyorEkimden sonra çalışma başlatıldı! Kanola ve nohut çeşitlerinin durumları incelendiHırsızlık şüphelilerinin adliyeye sevk edildikleri sırada sordukları soru güldürdüNar ağaçlarını nisan soğukları vurdu, rekoltede düşüş bekleniyorİstanbul'da Ramazan etkinlikleri dijital ortamda gerçekleşiyorSafiye Soyman- Faik Öztürk çiftinden sahur devriyesi!Bağ evinde horoz dövüşü yaptıran 2 kişiye 10 bin TL cezaAydın'da ihtiyaç sahibi şoförlere destek: Ramazan paketi hazırlandı
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bağ evinde horoz dövüşü yaptıran 2 kişiye 10 bin TL ceza

Bağ evinde horoz dövüşü yaptıran 2 kişiye 10 bin TL ceza

Denizli'de bağ evindeki horoz dövüşüne operasyon sırasında 2 şüpheli kaçmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezai işlem uygulandı.

Bağ evinde horoz dövüşü yaptıran 2 kişiye 10 bin TL ceza

Olay, Pamukkale ilçesi, Akköy Mahallesinde meydana geldi. Bir bağ evinde horoz dövüştürüldüğü bilgisi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Operasyon sırasında olay yerinden kaçmaya çalışan A.K ve S.Ç ekipler tarafından yakalandı. Dövüş esnasında yaralandığı tespit edilen bir horoz ise Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Horoz dövüştürdüklerinin tespit edilen A.K ve S.Ç isimli şahıslara Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçundan işlem yapılarak 9 bin 552 TL idari para cezası uygulandı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Bağ evinde horoz dövüşü yaptıran 2 kişiye 10 bin TL ceza

Bağ evinde horoz dövüşü yaptıran 2 kişiye 10 bin TL ceza

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT