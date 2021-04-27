Rais isminin anlamı nedir, Rais ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Tam kapanmada borsa açık mı, kapanacak mı? | Yasakta Borsa İstanbul (BİST) açık mı?Yardım tırları dualarla uğurlandı ! 14 tır dolusu yardım yola çıktıBağ evinde kumar oynayan 10 kişi ceza yediMagandalar iş başında! Park halindeki otomobile kurşun yağdırıp kaçtılarTam kapanmada esnafa verilecek destekler belli oldu! İşte kalem kalem o destekler...Demans hastası kadının dirseğini çatlatmıştı! Polislerin o anları gülerek izlediği ortaya çıktı!Çorum'da meydana gelen kazada araçta sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardıAfyonkarahisar'dan büyüleyen manzara! Çiçeklenen kiraz ağaçları göz kamaştırıyorÇorum'da silah kaçakçılarına göz açtırılmıyor: Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bağ evinde kumar oynayan 10 kişi ceza yedi

Bağ evinde kumar oynayan 10 kişi ceza yedi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek bir bağ evinde kumar oynayan 10 kişiye 53 bin 658 lira para cezası uygulandı.

Bağ evinde kumar oynayan 10 kişi ceza yedi

Yozgat İl Jandarma ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde bir bağ evinde kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, bağ evine operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kişi yakalandı.

Şüphelilere kumar oynamak suçundan 12 bin 24 lira, sokağa çıkma yasağını ihlal suçundan 34 bin 690 lira ve ruhsatsız av tüfeği bulundurmak suçundan 944 lira olmak üzere toplam 53 bin 658 lira ceza uygulandı. Ayrıca Ö.Ş. isimli şahsa "Kumar için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT