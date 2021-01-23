Bağ-Kur borcu olan hastaneye gidebilir mi 2021? milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı soru bugün Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı kritik açıklamasının ardından merakla araştırılmaya başlandı. Peki Bağ-Kur borcu olan hastaneye gidebilir mi 2021?Hastanede muayene olabilir mi?

BAĞ-KUR BORCU OLAN HASTANEYE GİDEBİLECEK Mİ?

Torba Kanun Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra binlerce vatandaşın birçok borcuna yapılandırma gelmiş ve vatandaşlar yapılandırma için başvurularını yapmıştı.

O vatandaşlara bir müjdeli haber daha geldi. Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşların 31 Aralık 2021’e kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edeceğini açıkladı.

HASTANEDE MUAYENE OLABİLİR Mİ?

Bağkur prim borcu olan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre vatandaşlar, 31 Aralık 2021’e kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerine giderek muayene olabilecekler.

BAĞ-KUR BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

SGK ve vergi borçları gibi birçok borca yapılandırma gelmesinin ardından Bağ-Kur borcu olanlar, yapılandırma ve dondurma haberi bekliyordu. Koronavirüs döneminde prim borcunu ödeyemeyen Bağ-Kur'lular için, Bağ-Kur borçları sildirme hakkı doğdu.

BAĞ-KUR BORÇ SİLDİRMEDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Torba Kanun'da yer alan Bağ-Kur prim borçları sildirmeden kimler yararlanabilir araştırılırken, eski ve yeni kanuna göre BağKur’lu ve 4/b’li olan bütün kişiler Bağ- Kur borç sildirme işleminden faydalanabilecek. Mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar, tevkifata istinaden geriye dönük mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılanlar, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar (Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç),