Bağ-kurlulara müjde! Prim günü 7 bin 200'e düşüyor, esnaf emeklilik için gün sayıyor!

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Bağ-Kur ile SSK prim eşitlemesinden sadece küçük esnafları yararlanabileceğini belirterek, "Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işveren sahiplerinin bu düzenlemeden faydalanamayacak" dedi.

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Bağ-kurlulara müjde! Prim günü 7 bin 200'e düşüyor, esnaf emeklilik için gün sayıyor!

Milyonlarca küçük esnaf, Bağ-Kur SSK prim günü eşitlemesiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs seçimleri öncesi esnafa erken emeklilik müjdesi vermişti. Buna göre, küçük esnafın prim ödeme gün sayısı düşürülecek ve SSK'lılarla eşitlenecek. Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7 bin 200 güne inecek. Böylece bin 800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyebilecek. Bu düzenleme kapsamına göre EYT'lileri de ilgilendirecek. Seçimlerin hemen ardından çalışmaya başlayan TBMM çok önemli yasaları çıkartmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili ise SGK Başuzmanı İsa Karakaş İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

"1 Ekimde torba yasa meclise sunulacak"

Karakaş, prim düzenlemesine bakıldığı zaman Bağ-Kur'luların SSK'lılara oranla emekli olmalarının daha zor olduğunu belirterek," Bağ-Kur'lunun emekli olması için tam olarak 9 bin gün prim yatırması gerekiyor. Eğer 9 bin günün altında prim günü varsa normal şartlar altında o kişi emekli olamıyor. Bu durumda özellikle küçük esnafın primlerinin ödemekte zorluk çektiğini görüyoruz. Hükümetin ise neredeyse her sene prim yapılandırması ve kolaylıklara rağmen esnaf ve sanatkarların bu borçlarını ödeyemediğini, bu nedenle EYT'li olmalarına rağmen çok sayıda Bağ-Kur'lunun emekli olamadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu düzenlemenin yapılmasıyla birlikte özellikle esnaf ve sanatkar kesimi için önemli kolaylıklar getirebileceğini söyleyebiliriz. Bununla ilgili düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek diye bekleyen çok sayıda vatandaş bulunmakta. TBMM 1 Ekim'de açılır açılmaz gelecek olan torba yasada, yapılan açıklamalarda da anlaşılacağı üzere SSK ve Bağ-Kur'la ilgili prim eşitlemesinin gündeme geleceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

"Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı olanlar yasadan yararlanacak"

Bu düzenlemeden tüm Bağ-Kur'luların faydalanamayacağının altını çizen Karakaş, "Özellikle Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı olanlar yani bakkal, kıraathane sahipleri, kasap, kuaför, ayakkabıcı gibi küçük esnaf diye tabir edilen kesim bu düzenlemeden faydalanacaktır. Ancak şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işveren sahiplerinin bu düzenlemeden faydalanamayacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kulandı.

"Bağ-Kur prim günü 7 bin 200'e düşecek"

Karakaş, düzenlemeyle birlikte küçük esnafın 5 yıl daha erken emekli olacağını dile getirerek, "Düzenlemenin avantajlarına da bakıldığı zaman, bir Bağ-Kur'lu erkek 9 bin prim günü ile emekli olurken, eşitleme yapılması halinde prim gün sayısı 7 bin 200 güne düşecektir. Yani 25 yıl byunca prim ödemesi gerekirken, sadece 20 yıl prim ödemesi yeterli olacaktır. Burada bin 800 günlük bir avantajdan yararlanacaklar. Dolayısıyla Bağ-Kur'lunun 7 bin 200 prim günü varsa ve diğer şartları karşılıyorsa emekli olabilecektir" açıklamasında bulundu.

Prim eşitlemesinin olduğu gibi bütün Bağ-Kur'luların emekli olacağıyla ilgili kamuoyuna yanlış bir algı olduğundan bahseden Karakaş, sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve gerekli koşulları sağlayan Bağ-Kur'luların erken emekli olacağını dile getirdi.

"7 bin 200'den fazla prim günü olanlar geri ödeme alamayacak"

Karakaş, düzenlemenin yasalaşması halinde 7 bin 200 prim günü yatıran vatandaşların da geri ödeme alamayacağı bilgisini vererek, "Örneğin 8 bin, 8 bin 500 gibi olanlar 7 bin 200'den fazla olan primlerini geri almaları mümkün değil. SGK uygulamasında primlerin geri alınması ancak ve ancak askerlik borçlanması, yurt borçlanması söz konusu olunca yapılır" değerlendirmesinde bulundu.

Bağ-kurlulara müjde! Prim günü 7 bin 200'e düşüyor, esnaf emeklilik için gün sayıyor!

Bağ-kurlulara müjde! Prim günü 7 bin 200'e düşüyor, esnaf emeklilik için gün sayıyor!

KAYNAK: İHA

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