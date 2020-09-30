Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi'nden 1354 kişiye istihdam

İş arayanlar ile iş verenleri buluşturan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, son 3 yılda sağlıktan güvenliğe kadar farklı sektörlerde 1354 kişinin istihdam edilmesini sağladı.

Bağcılar Belediyesi tarafından 2012 yılında kurulan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, iş ihtiyacı olan ilçe sakinlerine umut kapısı olmaya devam ediyor. Kariyer Merkezi'nin hazırladığı "işe alım amaçlı" organizasyona İstanbul genelinden her sektörden 260 firma katılıyor.

ÖZGEÇMİŞLER RUTİN ARALIKLARLA GÜNCELLENİYOR

İŞKUR ile yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıran işsiz gençlerin hangi kriterlerde iş aradığı belirlenerek bir profil oluşturuluyor. Firmalardan gelen personel talebi doğrultusunda aranan özelliklere uygun başvuru sahipleriyle iletişime geçiliyor. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda şirket yetkilileriyle iş arayanların yüz yüze görüşme ortamı sağlanıyor. Gerçekleştirilen mülakat sonucunda belirlenen niteliklere uygun kişiler işe alınıyor. Görüşmeleri olumsuz geçen kişilerin oluşturulan özgeçmişleri rutin aralıklarla güncellenerek kayıt altında tutuluyor ve uygun iş bulunduğunda kendisiyle irtibata geçiliyor.

"KARİYER PLANI KONUSUNDA DA YARDIM EDİYORUZ"

Bağcılar Kariyer Merkezi, son 3 yılda 1354 kişinin istihdam edilmesini sağladı. İstihdam edilenler içinde bir güvenlik şirketinde özel güvenlik elemanı, bir hastanede hemşire veya doktor asistanı, İstanbul Havalimanı'nda temizlikçi olarak iş başı yapanlarda var. İş ve kariyer planı yapan gençlere imkan sunduklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Hemşerilerimizin evine ekmek götürebileceği her türlü hizmeti üretmek bizim görevimiz. Kariyer Merkezimiz aracılığıyla başta işsiz kardeşlerimize iş sağlıyoruz sonra da kariyer planlarını yaparken onlara yardım ediyoruz" dedi.

Kariyer Merkezi, pandemi döneminde de işveren ve iş arayanları buluşturmak için firma görüşmeleri yaparak istihdam çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.