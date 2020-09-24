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Bağcılar - Kabataş tramvayında arıza

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen arıza nedeniyle akşam saatlerinde bir süre, Zeytinburnu ve Mithatpaşa istasyonlarına sefer yapılamadı. Tramvayda bulunan yolcular, istasyonları yürüyerek geçti.

Bağcılar - Kabataş tramvayında arıza

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında akşam saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle Zeytinburnu ve Mithatpaşa istasyonlarına sefer yapılamadı. Yüzlerce kişi de tramvaylardan inerek istasyonlara yürüdü. Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, arıza nedeniyle Mehmet Akif ve Akşemsettin istasyonları arasında bir süre sefer yapılamadı. En yoğun duraklar arasında olan Zeytinburnu durağı da arıza nedeniyle sefer yapılamayan duraklar arasında yer aldı.

Bağcılar - Kabataş tramvayında arıza

Tramvay hattındaki katener(enerji) teline bir aracın çarpması sonucu oluşan arıza nedeniyle sefer yapılamayan istasyonlarda yoğunluk oluşurken çok sayıda kişi tramvaylardan inerek istasyonlara yürüdü.Arıza sonrası Metro İstanbul'dan, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında karayolu taşıtının katener(enerji) teline temas etmesi nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Mehmet Akif ve Kabataş-Akşemsettin istasyonları arasında yapılmaktadır." açıklaması yapıldı. Yarım saat süren çalışmaların ardından T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü.

Bağcılar - Kabataş tramvayında arıza

 

Berna Akkaya
Editör


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