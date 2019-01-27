Bağcılar Spor Kulübü 2 - 3 Halide Edip Adıvarspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 3. Grup 19. hafta maçında Bağcılar Spor Kulübü, Halide Edip Adıvarspor ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Bağcılar Spor Kulübü ve Halide Edip Adıvarspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 3. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 19. hafta maçında Bağcılar Spor Kulübü sahasında Halide Edip Adıvarspor ile 26.01.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bağcılar Spor Kulübü - Halide Edip Adıvarspor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 2-3 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ





MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

26.01.2019 13:30



MAÇIN HAKEMLERİ

Bağcılar Spor Kulübü

Bağcılar Spor Kulübü İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Halide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Bayburt İl Özel İdare 19 13 6 0 28 8 45 20 2 Kocaelispor 19 11 4 4 23 12 37 11 3 Serik Belediyespor 19 9 7 3 20 15 34 5 4 Yeni Çorumspor 19 9 2 8 26 20 29 6 5 Turgutluspor 19 8 4 7 28 23 28 5 6 Karacabey Birlikspor 19 8 4 7 23 26 28 -3 7 Payasspor 19 8 3 8 18 21 27 -3 8 Diyarbekirspor 19 7 5 7 23 23 26 0 9 Muğlaspor 19 7 3 9 18 16 24 2 10 24 Erzincanspor 19 6 5 8 24 25 23 -1 11 Halide Edip Adıvar SK 19 5 8 6 20 25 23 -5 12 1461 Trabzon 19 4 10 5 16 17 22 -1 13 Bağcılar SK 19 5 7 7 24 26 22 -2 14 Gölcükspor 19 5 6 8 11 17 21 -6 15 Fatsa Belediyespor 19 4 8 7 14 19 20 -5 16 Cizrespor 19 4 8 7 12 20 20 -8 17 Ankara Adliyespor 19 3 8 8 17 19 17 -2 18 Bucaspor 19 3 6 10 16 29 15 -13

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