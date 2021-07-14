Bağcılar'da alacak verecek meselesi iki kardeşin canına mal oldu! Birini çekiçle, birini silahla öldürdü, cesetleri halıya sarıp kaçtı!

İstanbul Bağcılar’da meydana gelen olayda, bir tekstil atölyesinin sahibi, atölyeye çağırdığı restoran sahibi kardeşlerden birini çekiçle, diğerini de tabancayla vurarak öldürdü, bir kişiyi ise ağır yaraladı. Olay yerinden kaçarak kayıplara karışan zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

KARDEŞLERİ TEK TEK YANINA ÇAĞIRDI

Bağcılar'daki bir binanın alt katına açtıkları restoranı işleten Osman T. ve Mehmet T. ile aynı binanın üst katında tekstil atölyesi işleten kimliği belirsiz kişi arasında, öğle saatlerinde, alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. İflas ettiği öne sürülen tekstil atölyesinin sahibi, bir süre sonra kardeşlerden Osman T.’yi yukarı çağırdı.

KAÇMAYA ÇALIŞINCA TABANCAYLA VURDU

Osman T.’yi çekiçle vurarak öldüren katil zanlısı, maktulün ellerini bağlayıp, başına poşet geçirdikten sonra halıya sardı. Ardından bu defa da kardeşlerden Mehmet T.’yi çağırdı. Mehmet T., atölye sahibinin çekiçle saldırması üzerine kaçmaya çalıştı. Zanlı bunun üzerine yanında getirdiği tabancayla Mehmet T.’yi de vurarak öldürdü.

BİR KİŞİYİ DE AĞIR YARALADI

Son olarak atölyeye çağırdığı Volkan Ç.’ye çekiçle saldıran zanlı, pencereye çıkarak yardım isteyen Volkan Ç.'yi silahla vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralı Volkan Ç.'yi hastaneye kaldırdı.

ATÖLYEDE 2 CESET BULUNDU

Atölyede inceleme yapan polis öldürülen kardeşleri elleri bağlı, kafalarına poşet geçirilip halıya sarılmış halde buldu.

Polis ekipleri kaçan şüpheli şahsı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.