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  3. Bağcılar'da çatışma! 3 kişi hayatını kaybetti!

Bağcılar'da çatışma! 3 kişi hayatını kaybetti!

Bağcılar'da akşam saatlerinde silahlı kavga çıktı. Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Silahlı saldırganların 2 ayrı araçla kaçtığı öğrenildi.

Bağcılar'da çatışma! 3 kişi hayatını kaybetti!

Alınan ilk bilgilere göre, Yüzyıl Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, saldırganlar olay yerinden iki otomobille kaçtı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Bağcılar'da çatışma! 3 kişi hayatını kaybetti!

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