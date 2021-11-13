Bağcılar'da çatışma! 3 kişi hayatını kaybetti!
Bağcılar'da akşam saatlerinde silahlı kavga çıktı. Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Silahlı saldırganların 2 ayrı araçla kaçtığı öğrenildi.
Alınan ilk bilgilere göre, Yüzyıl Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, saldırganlar olay yerinden iki otomobille kaçtı.
Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.