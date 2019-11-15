Bağdat’ta gösterilerin sürdüğü meydanda bombalı saldırı

Bağdat’ta gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı’na bombalı saldırı düzenlendi.

Alana yapılan saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

PATLAMA BAŞKENTİN BİRÇOK NOKTASINDAN DUYULDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tahrir Meydan’ı yakınında park halinde bulunan araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Söz konusu patlamanın sesi başkentin birçok noktasından duyuldu.