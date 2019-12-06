Bağdat'ta kan aktı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Sinek Köprüsü yakınında bulunan 7 katlı bir otopark binası protestocular tarafından kullanılıyordu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından otopark binasına ateş açıldı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, açılan ateş sonucu 7 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

BİNADA BULUNAN GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇTI

Görgü tanıkları, plakasız sivil araçlarla olay yerine gelen silahlı grubun önce otopark binasını molotofkokteyli atarak ateşe verdiğini, ardından binada bulunan göstericilere ateş açmaya başladığını anlattı.

Silah ve çatışma seslerinin duyulduğu bölgede, gerginliğin devam ettiği kaydedildi.

Irak makamlarından ise henüz olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılamadı.