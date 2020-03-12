Türkiye'de koronavirüsün gözükmesiyle birlikte yapılacak olan listelerin başında hastalığa yakalanmamak için nasıl beslenilmeli? Bağışıklık güçlendirmek için neler yapılmalı - Sağlık Bakanlığı gibi sorular ilk sırada yer aldı. İşte bağışıklık sisteminizi güçlendirecek besinler..

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

Bağışıklık sisteminin desteklenmesinde kullanılan en önemli maddeler A , E, C, B vitaminleri, karotenler, demir, çinko ve selenyumdur.

A vitamini: Antitümör aktivitesi, savaşçı hücreler (akyuvar) güçlendirilmesi, antikor tepkisinin artırılması dahil pek çok bağışıklık sürecini destekler ve uyarır. Eksikliği olan kişiler özellikle viral enfeksiyonlara daha kolay yakalanır. Süt, balık yağı, yumurta önemli kaynaklarıdır.

Betakaroten: Serbest radikallerin tutulmasını sağlar. Yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı, turuncu, koyu sarı renkli sebzeler önemli kaynaklarıdır.

C vitamini: Antiviral ve antibakteriyal etkisinin yanı sıra bağışıklığı arttırır ve güçlendirir. Turunçgiller, yeşil biber, maydanoz, kiraz, kavun önemli kaynaklarıdır.

E vitamini: Serbest radikallerin tutulmasına yardımcı olur. Soya, susam, ceviz, badem, fıstık vb yağlı tohumlar önemli kaynaklarıdır.

B6 vitamini: Yetersizliği bağışıklık sisteminin baskılanmasına neden olur.

Folik asit –B12 vitamini: Eksikliği savaşçı hücre sayısının ve enfeksiyona nede olan organizmalarla savaşma yeteneğinin azalmasına neden olur. Folik asit özellikle ıspanak olmak üzere yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller önemli kaynaklarıdır. B12 kırmızı et ,balık, yumurta, tavuk ,süt ve süt ürünleri önemli kaynaklarıdır.

Demir eksikliği: Lenf bezlerinin yapısının bozulması , savaşçı hücrelerin işlevinin azalması gibi bağışıklık sisteminde önemli bozukluklara neden olur. Özellikle kırmızı et, yumurta da hayvansal demir, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzelerde bitkisel kaynaklı demir bulunur. Hayvansal kaynaklı demirin vücuttaki kullanım oranı bitkisel kaynaklı demire göre daha yüksektir.

Çinko: Birçok virüs cinsinin çoğalmasını engeller. Pek çok bağışıklık sistemi reaksiyonunda hayati rolü vardır. Yumurta, et ve sütte yoğun bulunur.

Selenyum: Bağışıklık sisteminin tüm parçaları üzerinde etkisi vardır. Aşırı vitamin tüketiminin zararlı etkileri olabilir. Yağda eriyen vitaminler (A,D,E,K) vücutta depolandığı için uzun süre yüksek doz alımları durumunda toksik etki görülebilir. Aşırı C vitamini bazı organlarda sorunlara, B6 vitamini sinir sistemi hasarına neden olabilir.

Karanfil ve Zerdeçal: Zerdeçal iyileştirici özelliğiyle bilinir ve sıklıkla daha hızlı iyileşmesi için yaralar üstüne uygulanır. Antioksidan içeriğinden dolayı, aynı zamanda kanser karşıtı bir ajan olarak da kullanılabilir. Karanfil de öksürük ve soğuk algınlığına karşı koruyucudur. Ayrıca, diş ve boğaz ağrılarına da iyi gelir.

Karnabahar: Yüksek antioksidan içeriği ile karnabahar bağışıklık sisteminizi güçlendirerek tüm vücut işleyişini iyileştirir. Aynı zamanda içeriğinde kolin ve glutatyon bulunduğundan her türlü hastalığı uzak tutar ve sindirim sistemi sağlığını korumaya da yardımcı olur.

Greyfurt: C Vitamininden zengin greyfurt, soğuk algınlığı, grip ve diğer benzer sorunlara karşı savaşmak için mükemmeldir. Aynı zamanda güçlü bir bağışıklık sistemi için vücudun ihtiyaç duyduğu diğer besinlere de sahiptir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN BİTKİ ÇAYLARI

Hübiskus çayı: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan basıncını düşürür ve tansiyonu dengeler. Birçok kanser türüne karşı vücudu korur. Akciğeri temizler.

Kuşburnu çayı; Kuşburnu iyi bir C vitamini kaynağı! Hatta en iyi C vitamini kaynağı diyebiliriz. Özellikle havaların değişken olduğu şu Ocak ayında günde 1 fincan kuşburnu çayı ile bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz.

Yeşil çay; Yeşil çay, siyah çayın işlenmemiş halidir. Bu yüzden fazla tüketimi ödem oluşmasına sebep olabilir. Ancak metabolizma hızlandırıcı etkisini de bir kenara atamayız. Günde 2 fincan yeşil çay hem sağlığa yarar hem de kilolara.

Ihlamur ve bal; Ihlamur hep hastalıklarla beraber anılıyor, başka türlü aklımıza gelmiyor. Bitki çaylarının en masumu olan ıhlamuru bir de balla tatlandırarak hem tatlı isteğinizi azaltabilir hem de hastalıklara karşı korur.

Papatya çayı; Papatya çayının bağışıklığa etkisi üzerine yapılan araştırmalar, papatya içinde bulunan kimyasalların makrofajlar ve B lenfositlerin üretimini ve dolayısıyla beyaz kan hücresi sayısını arttırarak bakteri, virüs ve mantar gibi bulaşıcı hastalıklara karşı vücudun direncini arttırdığı yönünde sonuçlara sahip.

Kayısı çayı; Kayısı çayının en önemli etkisi sindirim sorunlarını azaltmasıdır. Bağışıklık sistemi ile sindirim sistemi beraber çalışır ve biri aksadığında diğeri etkilenebilir. Bu yüzden 2 günde 1 tüketeceğiniz 1 fincan kayısı çayı barsak sorunlarınızı gidermeye yardımcı olur. Dolaylı yoldan virüslere savaş açmış olursunuz.