2018 yılında ödenmeye başlayan bayram ikramiyesi emeklinin yüzünü güldürdü. Milyonlarca emekli heyecanla ikramiyenin ödeneceği tarihi bekliyor. Peki, Bağkur emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2021? İşte yanıtları...

BAĞKUR EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK 2021?

Geçtiğimiz yıl 1000 TL tutarında ödenen bayram ikramiyesi bu yıl enflasyon oranında arttırıldı ve 1100 TL olarak ödenmesine karar verildi. Emekliye bayram ikramiyesi müjdesinden sonra ödemenin gerçekleşeceği tarih merak konusu oldu. Emeklilerin heyecanla beklediği bayram ikramiyesinin bu hafta içerisinde yanı 3-7 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

2021 yılı emeklilere bayram ikramiyesinin Mayıs ayının ilk haftası içerisinde hesaplara yatırılacağı söylenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamasında emeklilere zam müjdesini vermişti. Emekliler ise heyecanla bayram ikramiyesinin hesaplarına yatırılmasını bekliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENECEK

Emeklilerin yüzünü güldüren bayram ikramiyesinin kimlere ödeneceği de merak ediliyor. Bayram ikramiyesi SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödenecek. Bunların yanı sıra aylık almakta olan şehit yakınları, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, gaziler, muharip gaziler ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabiliyor.