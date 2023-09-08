Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince yeni eğitim-öğretim yılı öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı.
Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihi kontrol edildi, hijyen koşulları incelenerek işletmeciler uyarıldı.
EĞİTİM YILI BAŞLANGICI KANTİNLERE SIKI DENETİM
İlçedeki okul kantinleri, büfeler, kafeler ve gıda ürünlerinin satıldığı işyerleri yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde mercek altına alındı. İşletme yöneticilerini ve çalışanlarını uyaran ekipler, kurallara titizlikle uyulmasını istedi.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çocukların sağlığını korumak amacıyla hazırlanan önlemlerin belediye ekiplerince titiz bir şekilde uygulanacağını söyledi.
Beyoğlu, "Çocuklarımızın sağlığını koruma konusunda çok hassasız. Gerekli önlemleri aldık ve almaya da devam edeceğiz. Okul içindeki ve yakınlarındaki işletmeleri duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.
KAYNAK: İHA