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  3. Bağlar’daki Dericiler Sitesi 20 yıl sonra asfalt yola kavuştu

Bağlar’daki Dericiler Sitesi 20 yıl sonra asfalt yola kavuştu

AK Partili Bağlar İlçe Belediyesi tarafından Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde bulunan Dericiler Sitesi 20 yıl sonra asfaltlandı.

Bağlar’daki Dericiler Sitesi 20 yıl sonra asfalt yola kavuştu

Bağlar Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, çeşitli iş kollarına mensup esnafın bulunduğu alanları Karacadağ bazalt taşından ürettiği asfaltla döşemeye devam ediyor. Ramazan ayına rağmen birçok noktada çalışan Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla çok sayıda esnafın yer aldığı Dericiler Sitesinin iç yolları 20 yıl sonra yenilendi.

BİN TON ASFALT KULLANILDI

Önce yolun altyapısını yenileyen ekipler, ardında asfalt döşeme çalışması gerçekleştirerek sitenin bulunduğu alandaki kötü görüntüleri ortadan kaldırıp site içi yolları modern hale getirdi. Bu hizmet için yaklaşık bin ton asfalt kullanıldı. Siteyi ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnafların ilgisiyle karşılaşırken, çalışmaları izleyen esnaflar, site kurulduğundan beri ikinci kez asfaltlama yapılarak yolun yenilendiğinin altını çizip Başkan Beyoğlu'na memnuniyetlerini dile getirdi

Pandemi ve Ramazan ayına rağmen çalışmaları aksatmayan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Başkan Beyoğlu da "Milletimize hizmet etmek için gönül birliği yapmış bu fedakar çalışma arkadaşlarımızın emeğiyle daha çok güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Bağlar’daki Dericiler Sitesi 20 yıl sonra asfalt yola kavuştu

Bağlar’daki Dericiler Sitesi 20 yıl sonra asfalt yola kavuştu

Bağlar’daki Dericiler Sitesi 20 yıl sonra asfalt yola kavuştu

Bağlar’daki Dericiler Sitesi 20 yıl sonra asfalt yola kavuştu

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