Bahadır Yenişehirlioğlu, Türk siyasetçi ve AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapan bir isimdir.
Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? bahadır yenişehirlioğlu nereli?
Bahadır Yenişehirlioğlu, Türk siyasetçi ve AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapan bir isimdir. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde doğmuştur. Kendisi Türk vatandaşıdır.
Bahadır Yenişehirlioğlu, siyasi kariyerine Anavatan Partisi'nde başlamıştır. Daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) geçiş yapmış ve AK Parti'den Afyonkarahisar Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmaktadır.
Yenişehirlioğlu, AK Parti'de önemli görevler üstlenmiştir. 2018 yılından itibaren AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapmaktadır. Bu pozisyonda AK Parti'nin grup çalışmalarını yönlendirmekte ve parti politikalarını desteklemektedir.
Bahadır Yenişehirlioğlu, Afyonkarahisar'ın yerel siyasetinde de aktif olarak yer almıştır. Siyasi kariyeri boyunca halkın temsilcisi olarak çalışmalar yapmış ve bölgesinin sorunlarına çözüm bulmak için çaba sarf etmiştir.
Bahadır Yenişehirlioğlu'nun siyasi kariyerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol almıştır. Bu kuruluşlarda yöneticilik yapmış ve toplum hizmetine katkıda bulunmuştur.
Bahadır Yenişehirlioğlu'nun doğup büyüdüğü Afyonkarahisar iline olan bağlılığı ve siyasi deneyimi, onu bölgenin ve ülkenin sorunlarına duyarlı bir siyasetçi haline getirmiştir.
Bahadır Yenişehirlioğlu Kitapları
Kitaplar
Hünkârım
2019
Antikaci: Benim icin her seyi birakmis gibisin. Ya bunun icin beni suclarsan günün birinde...
2019
Aşk Cephesi
2020
Derviş
2022
Beyaz Usta Siyah Cirak
2019
Son Hasat
2013
Aşk Çölü
2014
Kerime
2020
Kanavice
2017
Tahta At
2017
Hanne: Insan, insana siginmak ister
2020
Kara güneş: bir 15 Temmuz romanı
2016
Sonra Giydirir Ask Esvabini
2020