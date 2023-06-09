Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu nereli ?

Bahadır Yenişehirlioğlu'nun geçirdiği kaza sonucu birçok kullanıcı, Baharı Yenişehirlioğlu kimdir? nereli? sorularını merak etmeye başladılar. Oyunculuk kariyeride olan Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu kitapları ile de öne çıkan bir isimdir. İşte Bahdır Yenişehirlioğlu hakkında merak edilen tüm konular.

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Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu nereli ?

Bahadır Yenişehirlioğlu, Türk siyasetçi ve AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapan bir isimdir.

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Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? bahadır yenişehirlioğlu nereli?

Bahadır Yenişehirlioğlu, Türk siyasetçi ve AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapan bir isimdir. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde doğmuştur. Kendisi Türk vatandaşıdır.

Bahadır Yenişehirlioğlu, siyasi kariyerine Anavatan Partisi'nde başlamıştır. Daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) geçiş yapmış ve AK Parti'den Afyonkarahisar Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmaktadır.

Yenişehirlioğlu, AK Parti'de önemli görevler üstlenmiştir. 2018 yılından itibaren AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapmaktadır. Bu pozisyonda AK Parti'nin grup çalışmalarını yönlendirmekte ve parti politikalarını desteklemektedir.

Bahadır Yenişehirlioğlu, Afyonkarahisar'ın yerel siyasetinde de aktif olarak yer almıştır. Siyasi kariyeri boyunca halkın temsilcisi olarak çalışmalar yapmış ve bölgesinin sorunlarına çözüm bulmak için çaba sarf etmiştir.

Bahadır Yenişehirlioğlu'nun siyasi kariyerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol almıştır. Bu kuruluşlarda yöneticilik yapmış ve toplum hizmetine katkıda bulunmuştur.

Bahadır Yenişehirlioğlu'nun doğup büyüdüğü Afyonkarahisar iline olan bağlılığı ve siyasi deneyimi, onu bölgenin ve ülkenin sorunlarına duyarlı bir siyasetçi haline getirmiştir.

Bahadır Yenişehirlioğlu Kitapları

Kitaplar

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Hünkârım

2019

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Antikaci: Benim icin her seyi birakmis gibisin. Ya bunun icin beni suclarsan günün birinde...

2019

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Aşk Cephesi

2020

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Derviş

2022

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Beyaz Usta Siyah Cirak

2019

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Son Hasat

2013

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Aşk Çölü

2014

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Kerime

2020

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Kanavice

2017

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Tahta At

2017

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Hanne: Insan, insana siginmak ister

2020

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Kara güneş: bir 15 Temmuz romanı

2016

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Sonra Giydirir Ask Esvabini

2020

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