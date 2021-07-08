Yaptığı her hareket olay olan Bahar Candan geçtiğimiz günlerde yine çok konuşulan bir paylaşım yaparak adından söz ettirmeyi başardı. Yaptırdığı gebelik testini paylaşan Bahar Candan bakire olduğu halde testin pozitif çıktığını söyleyerek herkesi şaşırttı. Bunun üzerine Bahar Candan bakire mi? Bakire olmasına rağmen hamile mi kaldı? Bahar Candan hamile mi? soruları aratılmaya başlandı. Detaylar haberimizde...

BAHAR CANDAN BAKİRE Mİ? BAKİRE OLMASINA RAĞMEN HAMİLE Mİ KALDI?

Televizyon ekranlarının çok izlenen moda yarışmalarından İşte Benim Stilim ile ünlenen ve sosyal medyada oldukça aktif olan 23 yaşındaki Bahar Candan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda gebelik testinin fotoğrafını çekerek, "Bakireyim ve hamileyim. Biri bana bunun açıklamasını yapabilir mi? Çıldıracağım." ifadelerini kullanan Candan, takipçilerinin oldukça şaşırmasına neden oldu.

BAHAR CANDAN HAMİLE Mİ?

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan'ın yaptığı paylaşımın ardından herhangi bir açıklamada bulunmadı. Gebelik testinin ardından "Allah isteyen herkese nasip etsin. Hala şoktayım" şeklinde konuşan Candan, daha sonra bu konu hakkında bir şey söylemedi.

BAHAR CANDAN KİMDİR?

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul’da doğdu. Bahar Candan İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmasının ardından Survivor'a giden Nihal Candan'ın kız kardeşi.

Bahar Candan kimdir? Kaç yaşında? Bahar Candan son hali