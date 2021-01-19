Bahar Candan ilginç dansıyla sosyal medyada olay oldu!

İlginç tarzı ve paylaşımları ile sık sık gündem olan Bahar Candan son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz haftalarda Doya Doya Moda programına katılan Candan, sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosu ile olay oldu.

Beyaz bir elbise ile sandalye üzerinde dans eden Candan'ın ilginç hareketleri sosyal medyada alay konusu olmasına neden oldu.

Candan'ın paylaşımına kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum oldu.

Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan'da şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.