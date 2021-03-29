Geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen olayda Bahar Candan, Murat Dilekli isimli şahıs tarafından saldırıya uğradı. Candan'ın tipini beğenmediğini söyleyerek önce Uludağ'da sözlü taciz eden ve sonrasında Bahar Candan'a şiddet uyguladığı ortaya çıkan Murat Dilekli kimdir, nereli, kaç yaşında? Soruları merak ediliyor. Cevaplar tüm detaylarıyla haberimizde...

BAHAR CANDAN'A ŞİDDET UYGULADIĞI ORTAYA ÇIKAN MURAT DİLEK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve hukuk öğrencisi olduğu bilinen Bahar Candan sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyordu. Son olarak şiddet iddiasıyla gündeme gelen Candan'a saldıran kişinin kimliğinin belirlenmesinin ardından olay biraz daha netlik kazandı. Murat Dilek tipini beğenmediği gerekçesiyle tartıştığı esnada elindeki cep telefonuyla Candan'ın yüzüne vurdu. Otel çalışanlarının sesleri duyması üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi. Candan Özel aracıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedavisinin ardından da İstanbul'a döndü.

Otele gelen Uludağ İlçe Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Murat Dilek, adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Murat Dilek hakkında henüz bilgilere ulaşılamadı. Bilgi geldikçe haber güncellenecektir.