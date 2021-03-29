Uzman isimler açıkladı: Türkiye'de de kullanılan Çin aşısının koruma süresi ne kadar?Rojin Haspolat kimdir, nereli, kaç yaşında?Show TV Kırmızı Kamyon dizinin konusu nedir? Oyuncuları kimler?Hangi namaz sadece Ramazan ayında kılınır?Ozan Tufan ile Rojin Haspolat ne zaman, nerede evlenecek?2021 Ramazan Bayramı ayın kaçındadır, hangi günler tatil?29 Mart 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Nisan'da okullar tatil olacak mı 2021? Nisan'da ara tatil var mı?Gaziantep'teki çok sayıda öğretmende koronavirüs tespit edildi! Okul karantinaya alındıÇok Güzel Hareketler 2'den kahreden haber! Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Bahar Candan'a şiddet uyguladığı ortaya çıkan Murat Dilekli kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bahar Candan'a şiddet uyguladığı ortaya çıkan Murat Dilekli kimdir, nereli, kaç yaşında?

İşte Benim Stilim adlı yarışma programında ünlenen sosyal medya fenomeni Bahar Candan’a “Tipini beğenmedim” diyerek şiddet uygulayan Murat Dilekli kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bahar Candan'a şiddet uyguladığı ortaya çıkan Murat Dilekli kimdir, nereli, kaç yaşında?

Geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen olayda Bahar Candan, Murat Dilekli isimli şahıs tarafından saldırıya uğradı. Candan'ın tipini beğenmediğini söyleyerek önce Uludağ'da sözlü taciz eden ve sonrasında Bahar Candan'a şiddet uyguladığı ortaya çıkan Murat Dilekli kimdir, nereli, kaç yaşında? Soruları merak ediliyor. Cevaplar tüm detaylarıyla haberimizde...

BAHAR CANDAN'A ŞİDDET UYGULADIĞI ORTAYA ÇIKAN MURAT DİLEK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve hukuk öğrencisi olduğu bilinen Bahar Candan sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyordu. Son olarak şiddet iddiasıyla gündeme gelen Candan'a saldıran kişinin kimliğinin belirlenmesinin ardından olay biraz daha netlik kazandı. Murat Dilek tipini beğenmediği gerekçesiyle tartıştığı esnada elindeki cep telefonuyla Candan'ın yüzüne vurdu. Otel çalışanlarının sesleri duyması üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi. Candan Özel aracıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedavisinin ardından da İstanbul'a döndü.

Otele gelen Uludağ İlçe Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Murat Dilek, adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Murat Dilek hakkında henüz bilgilere ulaşılamadı. Bilgi geldikçe haber güncellenecektir.

Bahar Candan'a şiddet uyguladığı ortaya çıkan Murat Dilekli kimdir, nereli, kaç yaşında?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT