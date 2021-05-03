Bahar Candan'dan İlginç Paylaşım! Arkadaşı olmayı kabul edene maaş, sigorta, yemek verecek...

Moda yarışmasına katılmasıyla adını duyuran Bahar Candan açıklamaları ve yaptıklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Candan, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından ilginç paylaşımda bulundu.

"5 BİN TL MAAŞ, SİGORTA VE YEMEK"

Instagram hesabından arkadaş aradığını duyuran Candan, , "Çok yalnızım arkadaşa ihtiyacım var. 5 bin TL maaş, sigorta ve yemek... Sadece benimle doğru düzgün bir arkadaşlık etmesini istiyorum. İsteklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Uludağ'da saldırıya uğrayarak hastanelik olmuştu. İddiaya göre Candan'ın yüzüne dikiş atılmasının nedenini erkek arkadaşı Murat D.'nin Candan'ın yüzüne telefonla vurmasıydı. Olayın ardından Candan'ın ablası Nihal Candan, "İstanbul'dayken aldım haberi. Şu an durumu iyi, yüzüne dikiş atıldı. Yanağına dikiş atıldı. Doktor kesici bir şey olduğunu söyledi. Bahar, yumrukla olduğunu söylemişti ama yumrukla olunabilecek bir şey değilmiş. Konu yargıda, bizzat takipçisi olacağım" demişti.