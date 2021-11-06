Bahar Candan'dan milyonları kızdıracak yorum! "Asgari ücretliler dolarla bir şey almasın, evinin uzağına gitmesin"

İsmini 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla duyuran Bahar Candan, Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'la beraber ekonomi gündeminin konuşulduğu bir programa konuk oldu.

Asgari ücret hakkında Nihat Doğan'ın fikrini sorması üzerine Candan, "Asgari ücretliler dolarla bir şey almasın, evinin uzağına gitmesin" sözleriyle fikrini belirtti.

"DOLARI NASIL DÜŞÜRECEKSİN?"

Bahar Candan'a bir soru da Seyhan Soylu'dan geldi. Soylu Candan'a; "Naci Ağbal'ın yerine iktidar sana görev mi verdi? Doları nasıl düşüreceksin?" sorusunu yöneltti. Bu soruya da cevap olarak, bakanlarla arasının çok iyi olduğunu ve sohbet ederken hem eğlendiğini hem de öğrendiğini söyledi.

Bu söylemler Bahar Candan için ilk değildi. Flash TV'de Haberin Kralı isimli programa katılan Candan doların yükselmesine ilişkin olarak dikkat çekici ifadeler kullanmıştı.

"10 İLE ÇARPMAK ÇOK KOLAY"

Program sunucusu Faik Öztürk'ün dolarla ilgili olarak sorduğu soruya Bahar Candan, “Doların yükselmesi bence bizim için bir şans, çünkü Türk insanları genellikle 3,4,5,6,7,8,9'la çarpım yapmakta zorlanıyorlar ama 10 ile çarpmak çok kolay” cevabını vermişti.

ORMAN KANUNLARI

Candan açıklamasının devamında, doların hep yüksek olduğunu vurgulayarak, "Milyoner olan hep milyoner olmayan değil. Orman kanunlarıyla günümüzdeki ekonomik denge aynı, bir hayvan hayatını her koşulda devam ettirebiliyorsa insan da ekonomiye uyum sağlayabilir” söyleminde bulunmuştu.