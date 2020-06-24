Bahar Şahin ve Ozan Dolunay birlikte mi? Zalim İstanbul dizisinde birlikte rol alan Bahar Şahin ve Ozan Dolunay aşkı birbirlerinde buldu. Bahar Şahin yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı Cenan Adıgüzel'le birlikteyken gönlünü rol arkadaşı Ozan Doğan'a kaptırdı. İkilinin sette samimi halleri Bahar Şahin ve Ozan Dolunay sevgili mi? dedikodularını beraberinde getirmişti. Aşkın ilk görüntüleri kısa süre sonra geldi.

BAHAR ŞAHİN VE OZAN DOLUNAY SEVGİLİ Mİ?

Milliyet'in haberine göre Bahar Şahin'in sevgilisi Cenan Adıgüzel'in yakınlaşmayı duymasının ardından 23 yaşındaki oyuncuyla tartışarak, ilişkilerine nokta koyduğu öğrenildi.

İşte aşkın ilk görüntüleri;

Şahin, 'Çok Güzel Hareketler 2'de rol alan Adıgüzel'le ayrılmasından iki gün sonra meslektaşı Dolunay ile Bostancı'da görüntülendi.

Aşıklar baş başa yemek yediler. Karşılıklı oturan çift, etrafa aldırış etmeden öpüştü.

BAHAR ŞAHİN CENAN ADIGÜZEL'LE NEDEN AYRILDI?

Bahar Şahin, gönlünü Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’de yer alan oyuncu Cenan Adıgüzel'e kaptırmış ve 6 aydır aşk yaşıyordu.

Bahar Şahin yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı Cenan Adıgüzel'le birlikteyken rol arkadaşı Ozan Doğan'la yakınlaşmasının ardından yollarını ayırdı.

OZAN DOLUNAY KİMDİR?

Ozan Dolunay, 1990 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Enka Lisesi ve Cleveland Highs High School’dan mezun oldu. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü okurken bir yandan da Craft Oyunculuk Atölyesi’nde İpek Bilgin, Çağ Çalışkur ve Bahar Kerimoğlu gibi isimlerden oyunculuk eğitimi aldı. Halen Craft Tiyatro’da sahnelenmekte olan Killology oyunuyla ilk kez sahneye çıkan Ozan Dolunay, Üstün Akmen Ödülleri ve Afife Jale Ödülleri’nde “En iyi genç yetenek” dalında aday gösterilmiş, Üstün Akmen En İyi Genç Yetenek Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır.

İlk kez 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar’da Barış karakteriyle kamera önüne geçen Ozan Dolunay, Oyunbozan (Rüzgar) ve Yüksek Sosyete (Mert) dizilerinden sonra ilk başrol deneyimiyle Lise Devriyesi’nde (Yiğit) rol almıştır.

Dizileri:

2015 Tatlı Küçük Yalancılar (Barış)

2016 Oyunbozan (Rüzgar)

2016 Yüksek Sosyete (Mert)

2017 Lise Devriyesi (Yiğit)

Oyuncu son olarak Zalim İstanbul dizisinde 'Cenk Karaçay' karakterine hayat vermektedir.

Cenk Karaçay karakteri hakkında: Agah Bey ve Şeniz Hanım’ın umarsız yakışıklı oğlu; dikkatleri üzerine çekmek, özellikle babasını kışkırtmak için türlü taşkınlıklar yapan, sorumsuz bir genç. Babasının gücünü babasına karşı kullanan, çapkın bir gençtir. Yakışıklı, sosyetik genç kızların gözdesi… Ancak bu hovardalığının altında, yüreğini paramparça eden ve omuzlarına bir karabasan gibi binen büyük sırrı yatmaktadır. Cenk kalbini sıkıştıran bu gerçeği artık daha fazla taşıyamayacaktır.