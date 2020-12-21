Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Lig'de 14. hafta oynanacak olan Fenerbahçe-Başakşehir maçına atanan Bahattin Şimşek, futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Bahattin Şimşek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bahattin Şimşek mesleği ne? Hangi takımlı? İşte detaylar...

BAHATTİN ŞİMŞEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Süper Lig tecrübesi bulunan Bahattin Şimşek, daha önce de dört büyüklerin birçok maçını yönetmiştir. 1988 yılında dünyaya gelen Türk hakem, 32 yaşındadır. İlk profesyonel karşılaşmasını 9 Eylül 2012 tarihinde yöneten Şimşek, Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunudur.

Babası Selami Şimşek’te uzun seneler Süper Lig’de gözlemci olarak görev yapmıştır. Çok iyi derecede İngilizce diline hakim olan başarılı hakem aslen Aydınlıdır.

BAHATTİN ŞİMŞEK MESLEĞİ NE VE HANGİ TAKIMLI?

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 32 yaşındaki tecrübeli hakemin asıl mesleği işletmeciliktir. Bahattin Şimşek'in hangi takımlı olduğuna dair birçok spekülasyon bulunsa da hangi takımı tuttuğu net değildir.