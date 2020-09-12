Bahçeli: 12 Eylül Yunanistan provakasyonlarının mirasıdır

12 Eylül askeri darbesinin 40. yılı nedeniyle düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade sempozyumunda konuşan Milliyetçi Hareket partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yunanistan'ın provokasyonları 12 Eylül'ün mirasıdır." dedi.

"Zor ve metanetli olan 12 Eylül vesayetinin milli ve siyasi hafızadaki vahim sonuçları hâlâ mevcuttur. Belirsizliği kuşatan esrar perdesi kaldırıldıkça, aziz millet varlığı kutlu iradesine tartışma kabul etmez istikbaline sarıldıkça 12 Eylül'ün karanlık yönleri bütünüyle ortaya dökülmüştür. Siyaset kurumunun görevi yaşanan acıklı dönemlerin bir fezlekesini düzenleyip geleceğin Türk nesillerinin ihtiyaçlarını tespit etmektir. Elbette her gün bir düşmanın boğaz tokluğuna casusluğunu yapanlar için bu düşüncelerimin geçerliliği olmayacaktır."

'DARBE TÜRKİYE'NİN ON YILLARINI ÇALMIŞTIR'

Bahçeli, devlete ve millete karşı yapılan zulmün ve haksızlığın karşılıksız kalmayacağına değinerek , "Türkiye'ye her türlü müdahale ve operasyona müsait hale getirenler, dış teşviklerle millete silah doğrultanlar tarihin akış istikametinin tersine kürek çekmişlerdir. Hiçbir zulmün kalıcı olmayacağını haksızlıkların ilahiyane ayakta duramayacağını açıklıkla söylemek mümkündür." Yıllar sonra 12 Eylül darbecilerin mahkemeye çıkartılarak yargılanması, hayatlarını kaybetmelerine rağmen hak ettikleri cezaları almaları, vatana ve millete karşı işlenen suçların karşılıksız bırakılmayacağının delilidir." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin darbe ile geçen yıpratıcı zamanları için Bahçeli, "Darbe Türkiye'nin on yıllarını çalmıştır" ifade etti.