Bahçeli'den flaş açıklama: MHP, ambleminin adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına göz yummayacaktır

Twitter hesabında yaptığı paylaşımda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün hemen öncesinde ülkenin farklı yerlerinde yaşanan şiddet ve cinayet vakalarının insanın kanını dondurduğunu belirten Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'kadına şiddet' ve 'kadın cinayetleri' konularına dikkat çeken bir dizi paylaşımda bulundu.

Kadınlara yapılan bu saldırıların toplumsal huzuru bozduğunu ve insanlık değerini hedef aldığını ifade eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son yaşanan olaylara anımsattı.

Paylaşımında, "Samsun’un Canik ilçesinde, yanında küçücük kızı olmasına rağmen boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında hiç acımadan, hiç gözünün yaşına bakılmadan alçakça dövülen hanım kardeşimiz bizleri derinden yaralamıştır. Bu caniye zalimliğinin hesabı sonuna kadar sorulmalıdır." ifadelerine yer veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir diğer paylaşımında 92 yaşındaki yaşlı kadına yapılan cinsel saldırı ve cinayet olayına değindi.

Bahçeli "Bir diğer sarsıcı olay ise Aydın’da görülmüştür. 92 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduktan hemen sonra boğarak öldüren bir katil Nazilli’de bir otel odasında yakalanmıştır. Bu cinayetin failinin en ağır cezaya çarptırılması insanlık onurunun bir gereğidir. 92 yaşındaki bir hanımefendinin ırzına ve hayat hakkına musallat olan canavarın gözaltına alındığı esnada, kameralara yansıyan bileğindeki üç hilal dövmesi ise dikkat çekmiştir. Bunun bir tertip mi yoksa gerçek mi olduğu bütün yönleriyle araştırılması hayati bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

"BİR KADINA EL UZATAN, DİL UZATAN, KANINA VE CANINA KAST EDEN BİR YARATIĞA TAHAMMÜLÜMÜZ YOKTUR"

Paylaşımında, "Gerek güvenlik güçlerimiz, gerek adli makamlarımız, gerekse de Aydın il teşkilatımız üç hilalli dövmeyle afişe edilen cani hakkında ihtiyaç olan incelemeleri derinleştirmelidir." ifadelerine yer veren Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bir kadına şiddet uygulayan canına ve kanına kast eden bir yaratığa tahammülü olmadıklarını belirtti.

"MHP, AMBLEMİNİN ADİ BİR SUÇLU VASITASIYLA KARALANMASINA GÖZ YUMMAYACAKTIR"

Twitter'da yaptığı paylaşımda "Milliyetçi Hareket Partisi, lekesiz, gölgesiz ve şüphesiz ambleminin istismarına, adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına asla göz yummayacaktır. Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli, katil cezasını bulmalı, eğer varsa arkasındaki provokatörler deşifre edilmelidir." ifadelerini kullanan Devlet Bahçeli, konuya ilişkin yaptığı son paylaşımda ise kadına uygulanan şiddetti ve kadın cinayetlerini lanetlediğini ifade etti.