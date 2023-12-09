Bahçeli'den Kocaeli'nde MHP'ye en az bir belediye verilmedir diyen Saffet Sancaklı'ya açık uyarı!

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "önümüzdeki yerel seçimlerde Kocaeli'nde MHP'ye en az bir belediye verilmelidir yoksa beni seçim çalışmalarında göremezsiniz, teşkilatlarımızda beni anlayışla karşılar" açıklamasına Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak bir açıklama geldi.

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Bahçeli'den Kocaeli'nde MHP'ye en az bir belediye verilmedir diyen Saffet Sancaklı'ya açık uyarı! 1

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın, yeni dönemde Kocaeli'de MHP'ye en az bir belediye verilmesi gerektiğine ilişkin açıklamasıyla ilgili, soruya çok konuşulacak bir cevap verdi.

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Bahçeli'den Kocaeli'nde MHP'ye en az bir belediye verilmedir diyen Saffet Sancaklı'ya açık uyarı!
Bahçeli'den Kocaeli'nde MHP'ye en az bir belediye verilmedir diyen Saffet Sancaklı'ya açık uyarı!
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