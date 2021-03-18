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  3. Bahçeli'den teşekkür konuşması: Yeniden Genel Başkan seçildi!

Bahçeli'den teşekkür konuşması: Yeniden Genel Başkan seçildi!

MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda yapılan oylamanın sonucunda yeniden Genel Başkan olarak seçilen MHP lideri Devlet Bahçeli, teşekkür konuşması yaptı.

Bahçeli'den teşekkür konuşması: Yeniden Genel Başkan seçildi!

Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Kurultayı gerçekleştirildi. Genel başkan, MYK ve MDK seçimlerinin yapıldığı kurultayda Devlet Bahçeli Genel Başkan seçildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli canlı yayında teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından önemli satırbaşları...

"İkbalimizin değil derdindeyiz. Bugüne kadar çizgimizde bir kırıklık, inançlarımızda herhangi bir gevşeme yaşanmadı.

Cumhur İttifakı Türkiye'dir, Türk milletidir." 

   

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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