Bahçelievler su kesintisi 8 Temmuz Perşembe! Sular ne zaman gelecek? Ankara, İzmir su kesintisi 8 Temmuz Perşembe! 8 Temmuz 2021 Perşembe İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir çok ilçede planlı su kesintisi yaşanacak. İSKİ, ASKİ ve İZSU vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için kesinti öncesi suların ne zaman kesileceğini ve kesintinin ne zaman sona ereceğine dair açıklamada bulundu. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, Ankara'nın Elmadağ, Beypazarı, Pursaklar ilçelerinde, İzmir'in de Bergama, Konak, Ödemiş, Tire ilçelerinde 8 Temmuz Perşembe sabah saatlerinden itibaren sular kesilecek. Peki sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ, ASKİ ve İZSU su kesinti listesi... İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ 8 TEMMUZ PERŞEMBE! SULAR NE ZAMAN GELECEK? İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.07.2021 06:40

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.07.2021 08:09

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 8 TEMMUZ PERŞEMBE! SULAR NE ZAMAN GELECEK? ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 7.07.2021 09:30:00

Tamir Tarihi: 8.07.2021 17:00:00

Detay: Elmadağ İlçesi Kargalı Barajının arıtma sisteminin çıkış vanası arızası nedeniyle 07.07.2021 tarihinde barajdan su alınamamaktadır bu sebepten dolayı gün içerisinde susuzluk ve basınç düşüklüğü şikayeti gelebilir

Etkilenen Yerler: İsmetpasa mah Gümüşpala mah Kemalpaşa mah ve Tatlıca mahallesinin bir kısmından

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 8.07.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 8.07.2021 12:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi, Altınova Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı içerisinde PE100 110mm'lik içmesuyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle 3 saat kesinti yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Altınova Mahallesi Peçenek Mahallesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 7.07.2021 11:00:00

Tamir Tarihi: 7.07.2021 17:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ KANARYA SOKAK TA YUKLENİCİ FİRMA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERMESİNDEN KAYNAKLI ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ KANARYA SOKAK VE BİR KISMI İZSU İZMİR SU KESİNTİSİ 8 TEMMUZ PERŞEMBE! SULAR NE ZAMAN GELECEK? Bölge Gündem su kesintisi