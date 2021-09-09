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  3. Bahçelievler’de sahte belge üreten matbaaya baskın!

Bahçelievler’de sahte belge üreten matbaaya baskın!

İstanbul Bahçelievler'de bir matbaaya baskın düzenlendi. Yapılan baskında matbaanın sahte diploma ve sürücü belgesi ürettiği belirlendi. 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bahçelievler’de sahte belge üreten matbaaya baskın!

Dün akşam saatlerinde Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde düzenlenen operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ihbar üzerine gerçekleşti.

600 alkol etiketi, doldurulmuş lisans diploması, bir tabaka bandrol, 2 noter mührü, üniversite ibareli mühür, doldurulmaya hazır boş kimlik kartları, çok sayıda boş sürücü belgesi, çok sayıda filigran ve sahte belge yapımında kullanılan cihaz ve dijital materyallerin ele geçirildiği baskında işyerine bulunan 2 şüpheli polis tarafından tutuklandı. Elde edilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

Bahçelievler’de sahte belge üreten matbaaya baskın!

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