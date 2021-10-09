Bahçeşehir Koleji 78 -79 Fenerbahçe Beko| Basketbol maçı sonucu

NG Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyon sonunda Bahçeşehir Koleji oyuncusu Oğuz Savaş (21) üzüntü yaşarken, Fenerbahçe Bekolu basketbolcu Jan Vesely (24), sevinç yaşadı.

NG Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştı. Bahçeşehir Koleji oyuncusu Kartal Özmızrak (3) ile Fenerbahçe Bekolu basketbolcu Metecan Birsen (sağda), bir pozisyonda mücadele etti.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi Bahçeşehir Koleji, 24-19 önde tamamladı. 2. çeyrekte daha iyi bir performans ortaya koyan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 38-36 önde gitti.

Üçüncü çeyreği de sarı-lacivertli ekip 58-54 önde tamamladı.

Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü çeyreği de önde bitiren Fenerbahçe Beko, mücadeleden 79-78 galip ayrıldı ve 3'te 3 yaptı. Bahçeşehir Koleji ise bu sezon ligdeki 2. yenilgisini aldı.