Baht Oyunu Meltem kimdir? Selver Mira Atagül kimdir, nereli kaç yaşında? Instagram adresi ne?

Salı akşamları izleyiciyi Kanal D ekranına kilitleyen Baht Oyunu dizisine konuk olarak katılan ve Meltem karakterine hayat veren Selver Mira Atagül'ün kim olduğu seyirciler tarafında merak edildi. Biz de bunun üzerine Baht Oyunu Meltem kimdir? Selver Mira Atagül kimdir, nereli kaç yaşında? Sorularının yanıtına yer verdik...

BAHT OYUNU MELTEM KİMDİR? SELVER MİRA ATAGÜL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 2. sınıf öğrencisi olan Selver Mira Atagül aslen Denizlilidir. Manken olan Atagül, spor yapmanın yanı sıra Latin dansları ile de ilgileniyor.

20 yaşındaki genç oyuncu Miss Mediterranean 2018 Güzellik Yarışması’nda 3’üncülük tacı taktı. Eğitimine devam eden oyuncu, aynı anda dizi projelerine de katılım gösteriyor.

INSTAGRAM ADRESİ NE?

Güzel oyuncunun 40 bini aşkın takipçisi bulunan Instagram adresi "miraatagul_" şeklindedir.

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Genç oyuncu Selver Mira Atagül, Bora'nın yazlıktan tanıdığı çocukluk arkadaşı olarak Baht Oyunu dizisinin son bölümüne Meltem karakteri ile izleyici karşısına çıktı. Aynı zamanda Bora’nın kişisel Asistanı olarak işe başlayan Meltem, Ada ile Tuğçe'den tepki topladı ve izleyicileri güldürdü.

Meltem'in işe alınması ile birlikte kıskançlık yaşayan Ada, çeşitli planlar yaparak Meltem'in gerçek amacını öğrenmek istedi. Dizinin son bölümünde başarılı oyuncu Cemre Baysel tarafından hayat verilen Ada karakteri, sergilemiş olduğu performans ile adından söz ettirdi.

Meltem karakterinin iyi niyetli olmadığını ve farklı bir şeyin peşinde olduğunu düşünen Ada, Meltem'in telefon konuşmalarını dinlerken Bora’nın kişisel asistanını arabası ile takip etti.