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Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Ankara İstanbul arası yeni oto yol geliyor, İşte detaylar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TRT haberde katıldığı bir programda Türkiye'nin ulaşım ağları ve yeni yolları hakkında açıklamalarda bulunarak Ankara İstanbul arasında yeni bir otoyolun planlamalarının yapıldığını duyurdu.
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