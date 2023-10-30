Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Ankara İstanbul arası yeni oto yol geliyor, İşte detaylar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TRT haberde katıldığı bir programda Türkiye'nin ulaşım ağları ve yeni yolları hakkında açıklamalarda bulunarak Ankara İstanbul arasında yeni bir otoyolun planlamalarının yapıldığını duyurdu.

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Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Ankara İstanbul arası yeni oto yol geliyor, İşte detaylar 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TRT Haber’de yeni ulaşım projeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu’nun konuşması şu şekilde:

“Ülkemizin en büyük mega kenti olan Ankara ve İstanbul arasında da yüksek hızlı tren projemiz var. 350 km hızla seyahat edeceğimiz projemiz var. Sadece ulaştırma projesi değil bu. Teknoloji geliştirme ile ilgili de bir proje.

350 km ve 4 istasyon olacak. Ankara, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul, yaklaşık 80 dakika bir seyahat süresi ile neredeyse kapıdan kapıya seyahat imkanı sağlamış olacağız. 20-25 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz.

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Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Ankara İstanbul arası yeni oto yol geliyor, İşte detaylar
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